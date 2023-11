Wereldkampioen met 739 wedstrijden heeft eerste trainersklus te pakken

Maandag, 13 november 2023 om 14:53 • Lars Capiau

Cesc Fàbregas gaat als interim-trainer aan de slag bij Como. De club uit de Serie B stelt hem tijdelijk aan als opvolger van de ontslagen Moreno Longo. Voor Fabregas wordt het zijn eerste klus als hoofdcoach.

Fabregas was in een andere hoedanigheid al in functie bij de huidige nummer zes van het tweede Italiaanse niveau. Hij was bij Como namelijk al actief als jeugdtrainer.

Hij zit na de interlandperiode voor het eerst als trainer op de bank. Op 25 november komt hekkensluiter Feralpisalo op bezoek.

In Como gaat men wel op zoek naar een definitieve opvolger voor Longo. Het is daarom onbekend hoe lang Fàbregas de scepter zal zwaaien in de Italiaanse stad. De Spanjaard beschikt nog niet over de benodigde trainerspapieren, waardoor hij zal worden bijgestaan door iemand die wel gelicentieerd is.

Afgelopen zomer sloot hij aldaar zijn boek als speler. Na zeventien duels in het shirt van Como beëindigde hij zijn actieve carrière. Hij ging als jeugdtrainer aan de slag en werd bovendien aandeelhouder.

Daarvoor won Fàbregas in zijn gedecoreerde carrière vele prijzen. Hij won in 2010 het WK door in de finale het Nederlands elftal te verslaan en legde tweemaal beslag op het EK.

Naast zijn aandeel in de gouden Spaanse generatie was de 110-voudig international ook in clubverband erg succesvol. In totaal speelde hij 739 carrièrewedstrijden, de meesten waarvan voor Arsenal, Chelsea en FC Barcelona. Hij werd Engels- én Spaans kampioen en won onder meer de Europa League.