‘Bram Nuytinck maakt op slotdag verrassende overstap naar Ligue 1’

Bram Nuytinck vervolgt zijn carrière in Frankrijk, zo meldt Sky Italia maandagavond. Op de slotdag van de transfermarkt is zijn club Udinese tot een akkoord gekomen met Amiens over een huurperiode van een seizoen.

De overgang is opvallend te noemen, want Amiens haalde zondag ook al een verdediger binnen. Toen werd bekend dat Aurelién Chedjou van Medipol Basaksehir overkomt. De club is sowieso erg bedrijvig op de transfermarkt, want les Licornes haalden deze zomer zestien nieuwe spelers binnen. Amiens promoveerde in 2017 naar de Ligue 1 en wist zich sindsdien te handhaven op het hoogste Franse niveau.

Nuytinck speelde de afgelopen twee seizoenen bij Udinese en was daar doorgaans verzekerd van een basisplaats. In totaal kwam hij tot 54 Serie A-duels, waarin hij 2 keer scoorde. De eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen zat Nuytinck op de bank bij Udinese. Eerder speelde de mandekker vijf jaar bij Anderlecht, dat hem in 2012 overnam van NEC.