Kenneth Perez verbaast zich: ‘Wat zijn we toch aan het doen? Hoe maf is dit?’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 18:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:12

Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat tientallen boze fans van NEC vrijdagavond de spelersbus hebben opgewacht na de nederlaag van hun club bij Heracles Almelo. De Nijmegenaren kwamen op Erve Asito nog wel op voorsprong, maar moesten uiteindelijk met 2-1 buigen. Vorige week verloor de ploeg de seizoensouverture al in eigen huis met 3-4 van Excelsior.

“NEC verloor gisteren (vrijdag, red.) weer, ze kennen een lastig begin van de competitie”, zegt Perez bij ESPN. De Deense analyticus vindt het vreemd dat de Nijmeegse selectie na twee speelrondes al door fans van de club werd opgewacht. “Wat zijn we toch aan het doen? Hoe maf is dit? Het is krankzinnig.”

“Zullen die mensen die zoiets doen met een goed gevoel naar huis gaan en denken: nou, ik heb mijn club hiermee geholpen”, vervolgt Perez. “Ik snap dat je gefrustreerd en geïrriteerd bent door zo’n nederlaag, maar denk nou even na wat je aan het doen bent.” Volgens De Gelderlander ging het om een groep van zo'n vijftig fans die zich na middernacht verzamelde bij stadion De Goffert om het gesprek aan te gaan.

Lasse Schöne en Bram Nuytinck namen het woord en ook technisch directeur Carlos Aalbers stond de groep supporters te woord. Laatstgenoemde gaf tekst en uitleg over het aankoopbeleid. Het was echter Rogier Meijer die het het meest moest ontgelden bij de fans. De supporters eisten het vertrek van de hoofdtrainer van NEC, maar zowel Schöne als Nuytinck nam het op voor hun coach. Ook Meijer zelf liet zich kort zien, maar ging niet in gesprek met de fans. De meegereisde supporters lieten vrijdagavond na afloop al hun onvrede blijken door 'Meijer rot op' en 'schaam je kapot' te zingen vanuit het uitvak. Verder waren er wegwerpgebaren en klonk er gefluit.

Reactie Wilco van Schaik

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC begrijpt de emoties bij de fans. "Het was alweer jaren geleden dat zoiets gebeurde. Nu hebben we dat ook weer eens meegemaakt", vertelde hij in gesprek met ESPN. "Het hoort bij de club die we zijn geworden. We willen zo graag, maar ik zeg altijd: ‘We kennen ook groeistuipen, naar boven en naar beneden.’ Hoort erbij. Het geeft aan dat het bij een deel van onze fans hoog zit. Dat mag ook."

De frustratie bij de fans heerst al langer en gaat terug naar het einde van vorig seizoen, toen NEC vijf punten pakte uit de laatste acht wedstrijden. "Voetbal is emotie en dat mag op momenten echt geuit worden", ging Van Schaik verder. "Gisteren ging dat in een normale en nette sfeer. Dit is de maatschappij nu eenmaal en is ook onderdeel van een voetbalbedrijf als het tegenzit. Zo lang er geen agressie of handgemeen aan te pas komt en normale bewoordingen gebruikt worden is er altijd ruimte voor de dialoog."