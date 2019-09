Balende De Ligt zet de knop om en krijgt bijval van Van Dijk

Matthijs de Ligt heeft maandag na aankomst bij het Nederlands elftal in Zeist kort teruggeblikt op zijn ongelukkige debuut in de Serie A. Afgelopen zaterdag maakte hij geen sterke indruk in de wedstrijd tussen Juventus en Napoli (4-3). De Italiaanse kranten waren na afloop bijzonder kritisch en ook De Ligt zelf is niet blij met de manier waarop zijn eerste competitiewedstrijd is verlopen.

De Ligt zag er verdedigend niet goed uit bij alle drie de tegendoelpunten. “Na de wedstrijd is het natuurlijk wel even balen. Maar je moet ook weer verder”, aldus de vervanger van de geblesseerde Giorgio Chiellini in gesprek met De Telegraaf. “Er is in korte tijd veel gebeurd. Maar dat neem ik allemaal mee in mijn ervaring. Het seizoen telt meer dan vijftig wedstrijden. Dit was er maar een, al had ik die natuurlijk liever heel goed gespeeld. Ik moet me aanpassen aan de speelstijl van Juventus. Ik moet weten waar ik moet lopen en hoe ik moet staan. Nu is het fijn om hier bij Oranje te zijn. Ik ga me op Duitsland en Estland focussen.”

De Oranje-international zat in de eerste competitiewedstrijd tegen Parma (0-1 winst) nog negentig minute op de bank. Doordat Chiellini een knieblessure heeft opgelopen, kreeg De Ligt het vertrouwen van trainer Maurizio Sarri. Oranje-captain Virgil van Dijk zag dat de ex-Ajacied het moeilijk had. “Natuurlijk is dat niet leuk”, reageert Van Dijk tegenover het Algemeen Dagblad. “Maar hij moet zich niet druk maken. Hij is pas twintig jaar en iedereen weet hoe goed hij kan verdedigen. De media schrijven vaak wat de mensen willen lezen. Hij moet gewoon blijven doen waar hij goed in is. Dan komt het allemaal wel goed.”