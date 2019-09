Twee doelpunten én rode kaart voor Bale; Real Madrid verliest punten

Real Madrid heeft zondagavond een punt overgehouden aan de lastige uitwedstrijd tegen Villarreal. Tot tweemaal toe kwam de ploeg van Zinédine Zidane op achterstand, maar beide keren zorgde Gareth Bale voor de gelijkmaker. De aanvaller werd vlak voor tijd echter wel weggestuurd, nadat hij twee gele kaarten pakte in twee minuten. Real Madrid staat na drie wedstrijden in LaLiga op de vijfde plek met vijf punten.

Villarreal staat in Spanje bekend als reuzendoder; van de voorgaande vier uitwedstrijden in Estadio de la Cerámica won de Koninklijke er maar een. Ditmaal werd al gauw duidelijk dat Real Madrid het opnieuw moeilijk zou krijgen. Na elf minuten raakte Sergio Ramos de bal op kinderlijk eenvoudige wijze kwijt aan Gerard Moreno op het middenveld. Moreno sprintte richting doel en bediende Karl Toko Ekambi, wiens schot Thibaut Courtois nog wist te keren. Moreno was echter zelf meegelopen en sloeg toe in de rebound: 1-0. Real Madrid had het merendeel van het balbezit en zocht naar de gelijkmaker; kansen waren er voor Luka Jovic en Casemiro.

Het duurde echter tot de blessuretijd van de eerste helft totdat Real Madrid langszij kwam. Na een fraai uitgevoerde één-twee tussen Dani Carvajal en Jovic was eerstgenoemde degene die Gareth Bale in staat stelde om zonder veel moeite af te ronden. Na de onderbreking werd het niet veel makkelijker voor Real Madrid. Zestien minuten voor tijd kwam Villarreal zelfs weer op voorsprong. Het doelpunt kwam uit het niets; invaller Carlos Bacca bediende Javier Ontiveros, die op zijn beurt Moi Gómez in staat stelde om er 2-1 van te maken.

Bale redde enkele minuten voor tijd de meubelen voor Real Madrid. De Welshman ontving de bal aan de zijkant van het strafschopgebied van Luka Modric, trok naar binnen en schoot hard in de korte hoek. De vermakelijke wedstrijd lag weer helemaal open, maar er was niet genoeg tijd voor een van beide ploegen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Wel werd Bale nog weggestuurd: in de blessuretijd ontving hij gele kaarten voor twee verschillende overtredingen. Villarreal blijft zodoende wachten op de eerste zege van het seizoen, terwijl Real Madrid na drie wedstrijden staat op een zege en twee remises.