Bas Dost meteen goud waard bij debuut voor Eintracht Frankfurt

Bas Dost heeft zijn debuut voor Eintracht Frankfurt opgeluisterd met een doelpunt. De van Sporting Portugal overgekomen aanvaller viel aan het begin van de tweede helft in tegen Fortuna Düsseldorf en was twaalf minuten daarna al trefzeker uit een kopbal. Dost zorgde daarmee voor de 1-1; in de slotfase bepaalde Gonçalo Paciência de eindstand op 2-1 in de Commerzbank-Arena.

Fortuna begon nog goed aan de wedstrijd: een vroege treffer van de bezoekers werd afgekeurd, waarna doelman Kevin Trapp een inzet van Erik Thommy moest keren. Fortuna oogde dreigend in de counter, terwijl Eintracht gaandeweg de eerste helft beter in de wedstrijd leek te komen. Toch was het Fortuna dat aan de leiding kwam na 35 minuten, via een knappe kopbal van Rouwen Hennings nabij de strafschopstip.

Dost maakte na de rust zijn entree en werd veelvuldig gezocht door zijn ploeggenoten. Het resulteerde na elf minuten in de gelijkmaker, toen Dost van dichtbij krachtig raak kopte op aangeven van Paciência. De man van het voorbereidende werk werd zelf held van de avond, door vier minuten voor tijd af te ronden in de korte hoek na goed werk van Danny da Costa aan de rechterflank. Voor Eintracht betekent het de tweede zege in drie duels.