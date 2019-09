Berghuis bezorgt Feyenoord eerste overwinning in de Eredivisie

Feyenoord heeft zondag de eerste overwinning geboekt in het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Na drie opeenvolgende remises pakte de ploeg van Jaap Stam de volle buit op bezoek bij Willem II: 0-1. Een strafschop van Steven Berghuis gaf de doorslag in Tilburg. Feyenoord slaagde er zodoende in om de overwinning op Hapoel Beer Sheva een goed vervolg te geven en gaat met een zege op zak de interlandperiode in.

Jaap Stam voerde een wijziging door ten opzichte van zijn elftal in de uitwedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva (0-3 zege) van donderdag. Sam Larsson verliet het stadion in Israël toen op krukken en bleek niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Hij werd vervangen door Luis Sinisterra. In de openingsfase tastten beide ploegen af, maar na een kwartier bracht Orkun Kökcü leven in de brouwerij. De middenvelder van Feyenoord was het eindstation van een soepel lopende aanval en trof de lat. Willem II liet zich in de daaropvolgende fase niet onbetuigd; zo moest Kenneth Vermeer een inzet van Vangelis Pavlidis met de voet keren.

Vier minuten voor rust volgde een goede mogelijkheid voor Sinisterra, die rond de strafschopstip kon uithalen nadat Steven Berghuis de bal miste. De Colombiaan raakte de bal echter verkeerd en schoot naast. Van beide ploegen was het niveau niet hoogstaand en dat bleef zo na de rust. Feyenoord kreeg met het uitvallen van de geblesseerde Luciano Narsingh een tegenvaller te verwerken en Willem II kwam in een betere fase, zonder grote kansen te creëren. De bezoekers kwamen niet veel verder dan een afstandsschot van Renato Tapia, dat naast het doel van Timon Wellenreuther zeilde, en een poging van invaller Naoufal Bannis in het zijnet.

Dat een strafschop uitkomst moest bieden, was dan ook niet geheel verrassend. Justin Ogenia, die nog geen twee minuten in het veld stond, beging ruim een kwartier voor tijd een overtreding op Sinisterra. De aanvaller was op snelheid in het strafschopgebied, ging naar de grond en kreeg een penalty. Hoewel Wellenreuther zijn hand nog tegen de bal kreeg, benutte Berghuis de buitenkans: 0-1. Hij werd de eerste speler van Feyenoord die in drie opeenvolgende uitduels in de Eredivisie scoorde sinds Michiel Kramer in maart en april 2016. De zege was nog niet binnen, want Willem II bleef aanzetten in de jacht op de 1-1. In de blessuretijd kwam Feyenoord goed weg toen Paul Gladon en Elton Kabangu

elkaar in de weg liepen bij een gigantische kans.