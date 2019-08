Ajax scoort bonuspunten bij elite: ‘Geen Cyprioot zag zijn oogwit’

Ajax plaatste zich woensdagavond ten koste van APOEL Nicosia voor de groepsfase van de Champions League. De formatie van Erik ten Hag was in de Johan Cruijff ArenA met 2-0 te sterk voor de Cyprioten door treffers van Edson Alvarez en Dusan Tadic. De Nederlandse media zijn de ochtend na de overwinning lovend over de vastberadenheid van Ajax en de keuzes van Ten Hag.

"De trainer toonde in de periode, waarin 'houvast' en 'zekerheid' vaak de toverwoorden zijn, moed door zijn niet functionerende elftal van een week geleden op acht (!) posities te wijzigen", schrijft De Telegraaf donderdagochtend. De krant stelt dat met de toetreding tot de groepsfase van de Champions League Ajax bijzonder goede zaken doet, ook met het oog op de toekomst.

"De marktwaarde van de Ajacieden schiet omhoog, Ajax scoort bij de Europese topclubs bonuspunten met het oog op de (eventueel) in 2024 te starten Super Champions League en op commercieel gebied gaan nóg meer deuren open. Dat de Amsterdammers op de UEFA-coëfficiëntenlijst voor Nederland goede zaken doen, is een prettige bijkomstigheid", aldus het dagblad.

In the Zone | Tadic: ‘Het is altijd lastig, want deze ploeg verdedigt met elf man’

Het Algemeen Dagblad schrijft dat het dominante Ajax 'met het mes op de keel' volkomend verdiend heeft gewonnen. "De wedstrijd zelf heeft woensdagavond alles weg van een omsingeling, met elf Cyprioten die als een stel loopgraafsoldaten het eigen doel verdedigen, diep teruggeduwd op eigen helft. Slechts met wilde trappen naar voren bereikt APOEL de vijandelijke helft. Geen enkele Cypriotische speler ziet voor rust het oogwit van keeper André Onana."

De Volkskrant stipt de prestatie van Hakim Ziyech tegen APOEL aan. "Wat moet het een genot zijn om een bal te kunnen trappen zoals Hakim Ziyech de kunst beheerst. Achteloos, over veertig, vijftig meter. Diep of breed. Pjoew, als een streep door het zwerk, of anders juist vol gevoel, spelend met de zwaartekracht. Hoe Ziyech, voor de gelegenheid optredend als klassieke spelmaker, de vrije trappen voorlegde waaruit Ajax scoorde, was echt schitterend."

Volgens Het Parool is het tandem Alvarez en Lisandro Martinez, hoewel de twee spelers prima speelden, niet voor herhaling vatbaar, omdat ze geen typische Ajax-middenvelders zijn. "Te weinig vernuftig. De aanvallers werden niet snel en kundig gevoed door die twee, waardoor het defensieve blok van APEOL heel lang overeind bleef. Nee, apart van elkaar kunnen ze best op het middenveld spelen, vanwege hun duelkracht en onverzettelijkheid, maar niet samen. Twee balafpakkers op het middenveld is te veel."