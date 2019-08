Complimenten voor Lampard: ‘Zo doet Ajax het ook, het is ons model’

Manager Frank Lampard maakt bij Chelsea, al dan niet gedwongen door het door de FIFA opgelegde transferverbod, veelvuldig gebruik van jonge spelers als Mason Mount en Tammy Abraham. Oud-speler Mario Melchiot prijst de werkwijze van Lampard en trekt terloops een vergelijking met de manier van werken bij Ajax.

“Ik zag dat Lampard aanwezig was bij een wedstrijd van Chelsea Onder-23”, vertelt Melchiot in gesprek met Goal. “Frank weet dat hij die spelers op termijn wellicht nodig heeft. Het is nu of nooit voor die spelers. Zo doet Ajax het ook, het is echt ons model. Chelsea heeft dit seizoen veel weg van Ajax. Ze kunnen geen topaankopen doen maar verleggen hun aandacht op een slimme manier naar jonge spelers.”

Melchiot, die voor zowel Chelsea als Ajax uitkwam, gelooft heilig in het zorgvuldig opleiden van talentvolle spelers. “Het laten doorbreken van zelfopgeleide spelers is een succes op zichzelf”, concludeert de voormalige rechtsback. “Veel jeugdspelers van Chelsea hebben een hoop prijzen gewonnen maar de grootste prijs is dat ze nu worden gebruikt door Lampard.”

In de optiek van Melchiot heeft Lampard de kwaliteiten om te slagen als manager, al biedt een succesvolle loopbaan als speler geen enkele garantie. “Je moet jezelf namelijk opnieuw bewijzen. Bij Ajax ging dat ook zo. Veel heeft te maken met de cultuur en de manier van spelen van een club. Volgens mij kan er alleen op die manier progressie worden geboekt.” Lampard nam deze zomer bij Chelsea het stokje over van Maurizio Sarri, die the Blues al na een seizoen verliet voor een contract bij Juventus.