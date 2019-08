Marc Overmars antwoordt stellig: ‘Hij blijft dit jaar bij Ajax’

Barcelona opende dinsdagavond het Estadi Johan Cruyff met een wedstrijd van het Onder-19-elftal van de club tegen de leeftijdsgenoten van Ajax en Marc Overmars was ook van de partij in Catalonië. De directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, en oud-speler van de kampioen van Spanje, werd tijdens de feestelijke opening van het ministadion aangeklampt door de Spaanse pers om een aantal vragen over enkele (voormalige) spelers van zijn club te beantwoorden.

Donny van de Beek wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar trainer Zinédine Zidane is naar verluidt niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van de Oranje-international. Overmars lijkt op zijn beurt ook niet van plan om afscheid te nemen van de middenvelder: “Van de Beek blijft dit jaar bij Ajax”, wordt hij geciteerd door SER Catalunya.

Ajax speelt woensdagavond de belangrijke wedstrijd tegen APOEL Nicosia.

Frenkie de Jong verliet Ajax deze zomer wel voor een dienstverband in LaLiga en stond de eerste twee competitiewedstrijden van Barcelona ook in de basis. Overmars denkt dat De Jong tijd nodig zal hebben om zich aan te passen, nadat hij tegen Real Betis als linkshalf minder zijn stempel op het spel wist te drukken: “Het is nog te vroeg om zijn spel te analyseren. De competitie is net begonnen en hij heeft tijd nodig.”

“Frenkie kan hier tien jaar spelen, we hebben allemaal tijd nodig om ons aan te passen. De trainer moet voor iedereen nog de beste positie vinden”, gaat Overmars verder. De oud-aanvaller twijfelt er echter niet aan dat De Jong snel zijn draai zal vinden: “Dit gebeurde ook bij Ajax, het is nog zoeken naar zijn beste positie. Er gaat wat tijd overheen voordat je die hebt gevonden.”

In tegenstelling tot De Jong koos Matthijs de Ligt deze zomer niet voor een transfer naar Barcelona. De stopper opteerde na maanden van geruchten voor een transfer naar Juventus. Overmars bevestigt dat hij met de jonge verdediger over zijn toekomst heeft gesproken: “De beslissing ligt uiteindelijk bij de speler zelf. Ik ben tegen hem altijd positief geweest over Barcelona.”