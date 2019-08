Wim Kieft: ‘Bij PSV hebben jeugdspelers meer talent dan Ritsu Doan’

Wim Kieft vindt het een goede zet van PSV om Ritsu Doan over te nemen van FC Groningen. De oud-voetballer vindt de Japans international ‘een goede voetballer’, maar denkt dat er bij PSV spelers met meer talent rondlopen dan de aankoop. Arno Vermeulen vindt het ook een goede aankoop van PSV. Hij denkt dat de Eindhovenaren met hem in huis een betere kans hebben op de landstitel. “Aan het begin van het seizoen dacht ik dat Ajax kampioen zou worden met PSV op grote afstand. Ik ga daar nu wel over twijfelen, door het handelen van PSV.”

“Ik zie het als een welkome versterking”, aldus Kieft, die vindt dat er in potentie betere spelers rondlopen bij PSV dan Doan. “Ze hebben een selectie waarin jeugdspelers meer talent hebben dan hij. Althans, het talent hebben om heel ver te komen. Je hebt Ihattaren, Bergwijn, Malen, Gakpo, maar dat is allemaal wel heel erg jong. Hij zal de concurrentie met die jongens aan moeten gaan. Ik vind het wel een goede voetballer en het is altijd een versterking voor je selectie, maar het moet niet ten koste gaan van de eigen jeugd.”

Kees Kwakman weet niet of Doan een versterking is voor PSV, dat dinsdagavond de komst van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler wereldkundig maakte. Beide clubs hebben een akkoord bereikt en in de komende dagen wordt de transfer afgerond. “We hebben best wel wat van hem gezien waarbij je denkt dat hij wel bijzondere kwaliteiten heeft, maar ik vind hem de laatste tijd ook wel een beetje ingekakt. Hij heeft wel een lang seizoen gehad, waardoor hij misschien vermoeid leek. Dus dat zal er ook wel mee te maken hebben”, aldus de oud-voetballer bij Voetbalpraat van FOX Sports. Wanneer de relatief magere statistieken van Doan ter sprake komen, neemt Arno Vermeulen het voor de Japanner op.

“Dezelfde twijfels waren er bij Keisuke Honda, die in Venlo speelde toen Ajax, Feyenoord en PSV hun neus voor hem ophaalden, waar ze later wel enorm veel spijt van kregen. Ik vind het een hele goede voetballer met speciale kwaliteiten die je bijna niet ziet. Hij moet efficiënter worden, maar hij is pas 21 jaar, dat is echt heel jong. Hij heeft twee jaar de tijd gehad om te acclimatiseren in Nederland, dat is een voordeel. Ik vind het een goede aankoop, hij is een unieke speler. Dat lage rendement klopt, maar dat zegt me ook niet zoveel. Dat kan veranderen.”

Kwakman is vooral benieuwd op welke positie Doan komt te spelen. “Bij FC Groningen heeft hij in het begin nog in de spits gespeeld”, vervolgt de oud-speler. Vermeulen denkt dat de Japanner op tien komt te spelen bij PSV. “Pereiro is weg en Ihattaren heeft daar gek genoeg ook niet zo goed gespeeld. Hij begint nu juist wat beter te spelen vanaf de zijkant. Normaal gesproken gaan ze hem (Doan, red.) op tien proberen, maar hij kan ook vanaf de zijkant spelen maar de concurrentie is supergroot.”