Lionel Messi en Frenkie de Jong zien Naci Ünüvar in Barcelona schitteren

Het Estadi Johan Cruyff is dinsdag officieel geopend. Met onder anderen zijn moeder Danny, Lionel Messi, Sergio Busquets en Gerard Piqué naast zich trapte Jordi Cruijff vanuit de middencirkel de eerste bal. Het Estadi Johan Cruyff, vlakbij het grote stadion Camp Nou, wordt de thuishaven van het tweede elftal en de vrouwenploeg van Barcelona, waarvoor onder anderen Lieke Martens en Stefanie van der Gragt spelen.

Het nieuwe stadion werd ingewijd door de hoogste juniorenteams van Barcelona en Ajax, de clubs waarmee Cruijff zijn grootste successen vierde. Onder anderen de van Ajax naar Barcelona overgestapte Frenkie de Jong en Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam en ook oud-speler van Barcelona, zaten op de tribune bij de vriendschappelijke openingswedstrijd.

Barcelona liet de spelers met rugnummers een tot en met elf aantreden, maar het nummer tien ontbrak. Fran, de zoon van oud-voetballer Fran Gonzalez, droeg nummer veertien als eerbetoon aan Cruijff. Naci Ünüvar maakte in de 37e minuut met een schot van afstand, op aangeven van Brian Brobbey, de eerste en daarmee historische treffer in het Estadi Johan Cruyff. Op slag van rust eindigde een inzet van Liam van Gelderen op de lat.

In de tweede helft was Ajax enkele keren dicht bij een doelpunt. Vooral Ünüvar en Brobbey lieten zich gelden op Catalaanse bodem. Het team van Victor Valdés zocht echter eveneens naar een doelpunt, maar Daan Reiziger hield de nul. Ünüvar nam op schitterende wijze de 0-2 voor zijn rekening. Na voorbereidend werk van Sontje Hansen stifte de spelmaker het leer in de verre hoek.