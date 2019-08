Van der Sar: ‘Heitinga werd ten onrechte verantwoordelijk gehouden’

De wedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19 op De Toekomst werd vorig seizoen gestaakt naar aanleiding van ongeregeldheden op de tribune. Algemeen directeur Edwin van der Sar komt terug op de gebeurtenissen en vindt het niet terecht dat John Heitinga verantwoordelijk werd gehouden voor de ongeregeldheden. De trainer van Ajax Onder-19 had een groep supporters uitgenodigd voor het duel en juist die fans zorgden voor de onrust buiten de lijnen.

De harde kern van Ajax was op uitnodiging van Heitinga afgekomen op de mini-Klassieker. Het duel werd gestaakt en Feyenoord wilde het duel alleen uitspelen als de Ajax-fans het sportpark zouden verlaten. Uiteindelijk werd de wedstrijd op een andere datum uitgespeeld. Aanstaande zaterdag staan beide jeugdteams opnieuw tegenover elkaar, in de strijd om de Supercup.

“Ten onrechte werd trainer John Heitinga vorig seizoen verantwoordelijk gehouden voor de ongeregeldheden op De Toekomst bij diezelfde ontmoeting”, reageert Van der Sar in zijn column voor De Telegraaf. “Het spreekt voor zich dat wij het zaterdag beter organiseren dan vorig seizoen. Daar hebben we van geleerd. Helaas is de wedstrijd dus niet voor iedereen toegankelijk. Het is heel jammer dat dat kennelijk niet meer kan bij een jeugdwedstrijd tussen de twee grootste clubs van Nederland.”

Van der Sar kreeg vorig seizoen stevige kritiek voor zijn reactie na de gebeurtenisen op De Toekomst. Hij gaf slechts aan de situatie af te keuren. “Inhoudelijk hinkten we op twee gedachten”, liet woordvoerder Arjan Duijnker destijds namens Ajax weten. “De gebeurtenissen zijn op geen enkele manier goed te praten, maar er ontstond in de media een beeld van een ware veldslag. Terwijl de situatie gelukkig door tussenkomst van beveiliging, stewards en de trainers in de kiem gesmoord was.”