Transfer Kasper Dolberg naar Nice dichterbij na afronding van overname

De transfer van Kasper Dolberg naar OGC Nice lijkt maandag dichterbij te zijn gekomen. Les Aiglons zijn definitief overgenomen door energieconglomeraat Ineos, zo maakt de Franse club bekend. Daarmee lijkt de weg vrij om de 21-jarige spits van Ajax in te kunnen lijven.

Ineos betaalt naar verluidt honderd miljoen euro voor Nice en is van plan om direct te investeren in nieuwe spelers. Dolberg wordt al weken nadrukkelijk in verband gebracht met de Ligue 1-club, die twintig miljoen euro over zou hebben voor de Deen. Daarnaast zouden de Fransen interesse hebben in Adam Ounas van Napoli.

De overname van Ineos had wat voeten in de aarde, omdat Nice een bankgarantie eiste. Maandag kwam de club er alsnog uit met het bedrijf van de Britse miljardair Jim Ratcliffe. "We zijn zeer verheugd om de overname van OGC Nice af te ronden", zegt de president en oprichter van Ineos. "Het duurde lang om daar te komen, maar we waren vastbesloten om de overname te voltooien."

Ineos, dat ook een wielerploeg en de Zwitserse voetbalclub FC Lausanne-Sport bezit, kwam niet zomaar bij Nice uit. "We hebben veel clubs geanalyseerd en daarbij gelet op waarde en potentieel. Nice kwam daar positief uit", aldus Ratcliffe, die ambitieus is. "We willen van Nice een club maken die in staat is om regelmatig deel te nemen aan Europese competities en vooral in staat is om te presteren."