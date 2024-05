Anderlecht heeft Vertonghen en Hazard niet nodig en dankt trefzekere Dolberg

Anderlecht heeft zaterdagavond een uiterst belangrijke zege geboekt met het oog op de Belgische landstitel. Trainer Brian Riemer zag zijn ploeg KRC Genk met 2-1 verslaan. Nadat Yari Verschaeren de score had geopend namens de Brusselaars, verdubbelde Kasper Dolberg de voorsprong. Toluwalase Emmanuel Arokodare bracht de spanning terug, maar het mocht niet meer baten voor Genk. Anderlecht staat nu eerste met 46 punten, maar weet dat Club Brugge (45) en Union Sint-Gillis (42) nog een duel tegoed hebben.

Bijzonderheden:

Anderlecht, dat aantrad zonder de geblesseerden Jan Vertonghen en Thorgan Hazard, kwam op slag van rust op voorsprong. Mario Stroeykens legde af op Verschaeren, die zijn niet al te harde, maar zuivere poging in de kruising zag belanden: 1-0.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Anderlecht de voorsprong. Dolberg nam de bal op zijn borst aan, wachtte slim tot er ruimte ontstond en rondde met een lage schuiver in de verre hoek af: 2-0. Het was voor de inmiddels 26-jarige Deen zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. Met de goal van de ex-Ajacied was het nog niet gespeeld, want een aangeraakte voorzet van Zakaria El Ouahdi belandde bij de tweede paal perfect voor Arokodare: 2-1.

Een oude bekende! ??

Kasper Dolberg verdubbelt de voorsprong voor de virtuele koploper van België ?#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDGNK pic.twitter.com/vLPTOGtr6o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 11, 2024

Dichter bij een resultaat zou Genk echter niet meer komen. De ploeg van trainer Domenico Olivieri heeft met de vierde plaats nog wel een virtuele Conference League-ticket in handen, maar weet dat Cercle Brugge plek vier morgen kan overnemen. Daarvoor moet Cercle zondag wel winnen bij verliezend bekerfinalist Royal Antwerp, dat zesde en laatste staat in de kampioenspoule.

