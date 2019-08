De Telegraaf: ‘Vanuit spelersgroep van Ajax klinkt een steeds hardere roep’

Ajax staat voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Het team van Erik ten Hag strijdt woensdag tegen APOEL Nicosia om een toegangsbewijs voor de groepsfase van de Champions League en is na 57 miljoen euro aan investeringen én de halve finale van vorig seizoen aan zijn stand verplicht om door te gaan. Volgens De Telegraaf heeft Ten Hag enkele harde noten te kraken: de posities van Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar.

Volgens de maandageditie van het dagblad ‘klinkt vanuit de spelersgroep van Ajax een steeds hardere roep’ om Blind van het middenveld af te halen en weer (links) in het hart van de verdediging te zetten. “Het huidige, zoekende Ajax heeft handvatten nodig”, zo stelt De Telegraaf. “En wat geeft er meer houvast dan de rust en routine van Blind centraal achterin?”

De omstandigheden zijn niet ideaal: Carel Eiting en Donny van de Beek kampen met blessureleed, Razvan Marin functioneert nog niet optimaal, Noussair Mazraoui is woensdag geschorst en het vertrek van Lasse Schöne is dan ook een hard gelag. “Ten Hag moet voor het eerst een middenveld opstellen zonder iemand van het gouden trio van vorig seizoen met Frenkie de Jong, Van de Beek en Schöne”, zo schrijven chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij in het dagblad.

Lisandro Martinez kan ook op het middenveld prima uit de voeten. “Volhard Ten Hag in zijn eerdere keuzes of kiest hij voor een opstelling, waar de spelers zich prettiger in zeggen te voelen?”, zo valt er in het dagblad te lezen. Het merendeel van de fans pleit voor een basisplaats voor Huntelaar, die dit seizoen al vier keer heeft gescoord maar op Cyprus niet in het basisplan van Ten Hag voorkwam.

“Niet scoren op Cyprus was een gemiste kans. Hoe duur die is, blijkt woensdag”, besluiten Driessen en Verweij. “Met Blind op het middenveld of in de defensie, Huntelaar in de spits of op de bank en in elk geval zonder Schöne. Het is aan Ten Hag en de Ajacieden om de groepsfase veilig te stellen. Iets wat tegen APOEL ondanks alles geen probleem mag zijn.”