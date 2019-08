‘Feyenoord wil 75% transferrechten; Van der Heijden krijgt gewenste boodschap’

Feyenoord werkt hard aan de komst van Marcos Senesi. Donderdagochtend meldde het Algemeen Dagblad dat de Eredivisionist dicht bij een akkoord is met zijn club San Lorenzo over een transfersom van zeven miljoen euro. Volgens de Argentijnse journalist Cris Pagliaro zal Feyenoord echter niet de volledige eigendomsrechten over Senesi hebben.

Pagliaro maakt eveneens melding van het bedrag van zeven miljoen euro en stelt dat de transfer 'in de komende uren' beklonken kan worden. Feyenoord zou zich verzekeren van 75 procent van de transferrechten van Senesi. Het zou betekenen dat San Lorenzo bij een toekomstige transfer 25 procent van de afkoopsom ontvangt, terwijl 75 procent naar Feyenoord gaat.

De komst van de 22-jarige stopper heeft ook andere gevolgen. Jan-Arie van der Heijden heeft volgens Kuiptalk deze week toestemming gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Van der Heijden stak zijn vertrekwens deze zomer niet onder stoelen of banken, maar Feyenoord wilde aanvankelijk niet meewerken.

Na de komst van George Johnston, Edgar Ié en Senesi staat de clubleiding echter open voor een vertrek van Van der Heijden. Meerdere buitenlandse clubs zouden belangstelling hebben voor de centrale verdediger, die zondag nog een basisplaats had tegen FC Utrecht (1-1) maar donderdag op de bank plaatsneemt tegen Hapoel Beer Sheva. Trainer Jaap Stam geeft Ié de voorkeur op zijn positie.