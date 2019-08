Kranten kritisch op Ajax: ‘Is Lasse Schöne niet te makkelijk vertrokken?’

Ajax kwam dinsdagavond in de eerste Champions League-wedstrijd tegen APOEL Nicosia niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De 0-0 tegen de club uit Cyprus biedt weliswaar een goede uitgangspositie voor de return in Amsterdam, maar op basis van het spel van het team van Erik ten Hag wordt het nog een lastig karwei. “Zeer taaie kost”, zo valt woensdag op de voorpagina van het Algemeen Dagblad te lezen.

“De Champions League-hymne klinkt al voor de wedstrijd in het GSP-stadium van Nicosia, als voorteken dat het hoofdtoernooi van het miljoenenbal nabij is. Maar voor Ajax kan dat voetbalparadijs ook nog steeds een fata morgana blijken”, zo benadrukt het dagblad, dat Razvan Marin, David Neres en de van het veld gestuurde Noussair Mazraoui als dissonanten aanwijst.

“Haalt Ajax straks daadwerkelijk het hoofdtoernooi van de Champions League, dan is het in de jungle die de voorronde kan zijn, meerdere keren langs de rand van de afgrond gegaan”, stelt het Algemeen Dagblad. “Denk daarbij ook terug aan de vorige ronde tegen PAOK Saloniki. “In de return volgende week staat meer dan ooit een heel seizoen op het spel, plus heel veel geld en prestige.”

“Handen vol aan APOEL”, zo staat woensdag op de voorpagina van het sportgedeelte van De Telegraaf, dat eerder deze week ‘APOEL’tje-eitje’ had geïntroduceerd. “Dat het in eigen huis stukken beter moet dan op Cyprus staat vast. Anders speelt de halvefinalist van afgelopen seizoen dit jaar in de Europa League.” Het dagblad schenkt aandacht aan de kaartenregen in het elftal van Ten Hag. “Dat Ajax liefst zeven kaarten ontving tegen dit APOEL, mag beschamend genoemd worden.”

“Dat Ajax opeens weer zó slecht speelde, moet Ten Hag echt zorgen gaan baren. De vraag of Ajax Lasse Schöne niet veel te makkelijk liet vertrekken, is nu al gerechtvaardigd”, zo stelt De Telegraaf. “Het doelpuntloze gelijkspel biedt vanzelfsprekend nog alle kansen om de groepsfase van het miljoenenbal te bereiken, maar is een gevaarlijke uitslag.” FK Qarabag won in de vorige voorronde weliswaar op Cyprus (1-2), maar werd in eigen stadion door APOEL alsnog geëlimineerd (0-2).

“Belabberd voetballend Ajax ontsnapt op Cyprus”, valt woensdag in de Volkskrant te lezen. “De sensatieploeg van vorig seizoen in de Champions League verlaagde zichzelf tot een elftal waarin slordigheid en onbeholpenheid de norm was. Het was zonder twijfel de slechtste Europese wedstrijd onder Ten Hag, al werd de ongeslagen reeks in uitwedstrijden verhoogd tot elf. Bovendien eindigde Ajax het duel in de play-offs met tien man, na de voorspelbare rode kaart (twee keer geel) voor Mazraoui, die overtredingen bleef maken en als zodanig model stond voor de onbehouwen indruk die Ajax naliet.”

De Volkskrant wijst eveneens op het gemis van onder meer Schöne. “Matthijs de Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (Barcelona) zijn niet zomaar vergeten. Schöne trouwens ook niet. De Ligt was als het ware de eenmansverdediging, De Jong gaf het spel een verkwikkende lichtheid mee, met zijn inzicht en diepte in de passing, een kwaliteit waarmee hij de rest van het elftal optilde. Nu is het middenveld bijna nieuw. En de balvastheid is vooralsnog verdwenen.”

“Nee, het kan niet altijd feest zijn, hoezeer dat voor fans misschien wennen moet zijn na de bejubelende campagne van vorig seizoen in Europa”, zo schrijft Trouw. “Op Cyprus zag Europa gisteravond een ander Ajax. Dat van nu, een ploeg die zonder de vertrokken talenten De Ligt en De Jong logischerwijs op zoek is naar een ander evenwicht en een nieuw ritme. Zo zoeken trainer Ten Hag en Ajax verder. Ja, zo anders kan het er uitzien, ook bij Ajax, revelatie van nog maar zo kort geleden.”