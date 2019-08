FC Utrecht en NAC Breda sluiten huurdeal: ‘Vorig jaar was er ook al interesse’

Othman Boussaid maakt op huurbasis de overstap van FC Utrecht naar NAC Breda, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige aanvaller hoeft in de Domstad niet op al teveel speeltijd te rekenen in de hoofdmacht en mag om die reden ervaring gaan opdoen bij de Parel van het Zuiden. Boussaid staat maandagochtend voor het eerst op het trainingsveld bij NAC.

Boussaid werd opgeleid door Lierse SK, speelde daar zeventien wedstrijden in de hoofdmacht en verkaste na het faillissement in 2018 naar FC Utrecht. De jeugdinternational van België speelde vorig seizoen negentien wedstrijden in het eerste elftal van de Domstedelingen, maar men acht het nu beter voor zijn ontwikkeling dat hij ergens regelmatig aan spelen toekomt. “Ik ben uiteraard blij met mijn overstap naar NAC. Vorig jaar was er ook al interesse vanuit Breda, maar toen heb ik voor Utrecht gekozen”, licht Boussaid toe op de website van NAC.

“Het is mooi dat ik uiteindelijk toch bij deze club terecht kom, waar ik vorig seizoen al een beetje kennis mee heb gemaakt en daardoor weet hoe de beleving hier is”, stelt de jonge aanvaller. Technisch directeur Tom van den Abbeele is in zijn nopjes met de komst van Boussaid. “Othmane is een jonge talentvolle speler die op meerdere plaatsen inzetbaar is. Zowel op de linkerflank als op tien kan hij uit de voeten. Hij is daarnaast tweebenig en heeft een goede individuele actie in huis. We halen hem bij de groep zodat we ook in aanvallend opzicht voldoende gestoffeerd te zijn en de trainer voldoende mogelijkheden heeft.”

“Vanwege de hevige concurrentie is er op dit moment voor Othmane minder kans op speeltijd in ons eerste elftal. Dat terwijl hij er in deze fase van zijn loopbaan juist bij gebaat is om veel wedstrijden te spelen en ervaring op te doen”, zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht, op de website van de club uit de Domstad. Het contract van Boussaid in De Galgenwaard loopt nog tot medio 2020, al heeft de club een optie om die verbintenis met een seizoen te verlengen.

