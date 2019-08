Guardiola verklaart ruzie met Agüero: ‘Soms overdrijf ik langs de zijlijn'

Manchester City speelde zaterdag in het Etihad Stadium met 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur. Na afloop van het duel ging het nauwelijks over de uitslag, maar voornamelijk over het optreden van de VAR en de ruzie van City-manager Josep Guardiola met Sergio Agüero. De Spaanse oefenmeester wil niet al teveel waarde hechten aan de woordenwisseling.

Na 66 minuten spelen haalde Guardiola Agüero naar de kant om Gabriel Jesus in het veld te brengen. Er ontstond vervolgens aan de zijlijn een woordenwisseling tussen de oefenmeester en de Argentijnse spits, die uiteindelijk richting de reservebank begeleid werd. “Hij dacht dat ik boos op hem was door de tegendoelpunten die we hadden moeten incasseren”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Guardiola.

“Soms overdrijf ik een beetje langs de zijlijn, maar het komt niet vaak voor dat ik mijn eigen spelers boos maak”, gaat de Spaanse oefenmeester verder. Manchester City leek in de laatste minuut dankzij Gabriel Jesus nog een 3-2 overwinning te grijpen, waarna Guardiola en Agüero elkaar knuffelden langs de zijlijn. Door inmenging van de videoscheidsrechter ging er uiteindelijk een streep door de treffer, omdat Aymeric Laporte hands had gemaakt in aanloop naar het doelpunt.

“Ik was een voetballer, ik weet hoe het is om daar te staan. De emoties horen bij het spelletje. We hebben tijdens en na de wedstrijd gesproken en dat is alles. Ik ben fan van die jongen en ik houd enorm van hem”, besluit Guardiola. Voor zijn ploeg wacht nu volgende week zondag de uitwedstrijd tegen Bournemouth, dat evenals Manchester City vier punten verzamelde uit de eerste twee duels.