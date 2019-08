Dybala scoort weergaloos; De Ligt houdt doel schoon tijdens invalbeurt

Juventus heeft zaterdagavond in een vriendschappelijke wedstrijd weten te winnen van US Triestina. Een schitterend doelpunt van de deze zomer veelbesproken Paulo Dybala maakte in het Stadio del Conero in Triëst het verschil tussen beide teams: 0-1. Matthijs de Ligt speelde als invaller een halfuur mee bij la Vecchia Signora.

Dybala werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit Turijn, maar de Argentijnse aanvaller mag zich voorlopig nog altijd speler van Juventus noemen en toonde tegen Triestina op slag van rust zijn kwaliteiten. Dybala creëerde met een fraaie kapbeweging ruimte voor zichzelf, waarna doelman Daniel Offredi met een fraaie lob het nakijken kreeg.

Dybala was zaterdagavond sowieso de opvallendste speler, want hij hielp kort na de onderbreking een strafschop om zeep. Na het verstrijken van het eerste uur werd er volop gewisseld bij Juventus. Dat gebeurde overigens niet door hoofdtrainer Maurizio Sarri, want hij was vanwege griep achtergebleven in Turijn. Ook Cristiano Ronaldo had de reis naar Triëst niet gemaakt, vanwege fysieke klachten.

De Ligt betrad het veld als vervanger van Giorgio Chiellini, die samen met Leonardo Bonucci centraal achterin was begonnen bij Juventus. De international van het Nederlands elftal vormde in het laatste halfuur het hart van de defensie samen met Merih Demiral. De Ligt en Demiral hoefden geen doelpunten te incasseren, waardoor Juventus nipt won. Aaron Ramsey maakte als invaller overigens zijn officieuze debuut voor Juventus.