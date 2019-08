‘Te zware recordaankoop Lukaku moet seizoensopener mogelijk laten schieten’

Internazionale betaalde Manchester United onlangs naar verluidt 81 miljoen euro voor Romelu Lukaku en maakte hem daarmee ruimschoots de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. De kans is echter aanwezig dat de 26-jarige spits zijn debuut namens i Nerazzurri even uit moet stellen, daar hij te zwaar in Milaan gearriveerd zou zijn.

Inter opent het nieuwe seizoen op maandag 26 augustus met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Lecce en volgens de Corriere dello Sport is het nog maar de vraag of Lukaku dan van de partij zal zijn. De aanvaller zou nu 104 kilo wegen, terwijl Inter hem niet boven de 100 kilo wil zien.

De Rode Duivel is zich bewust van deze situatie en is de afgelopen tijd op zijn vrije dagen op de club verschenen voor extra trainingen. Lukaku miste de wedstrijden die Manchester United in de voorbereiding speelde volgens de officiële lezing met een blessure, al leek hij toen vooral aan de kant te worden gehouden vanwege zijn naderende transfer.

Doordat Mauro Icardi uit de selectie verbannen is en Inter vooralsnog geen andere nieuwe spits heeft aangetrokken, begint de zeventienjarige Sebastiano Esposito mogelijk in de basis tegen Lecce. De jongeling, die dan zijn Serie A-debuut kan maken, zal in dat geval samen met Lautaro Martínez een aanvalskoppel vormen.