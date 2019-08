Foto op Instagram lijkt aanstaande transfer Feyenoord te verraden

Feyenoord lijkt zich binnen afzienbare tijd te gaan versterken met Edgar Miguel Ié. Vorige week berichtte onder meer De Telegraaf dat Feyenoord de verdediger dit seizoen hoopt te huren van het Turkse Trabzonspor, en inmiddels lijkt Miguel Ié ook gearriveerd in Nederland, zo verraadt een foto die hij maandagavond zelf verspreidt op Instagram.

Miguel Ié, die als centrumverdediger en als rechtsback kan spelen, plaatste op Instagram Stories een foto van zichzelf, in een lift in een Van der Valk hotel in Ridderkerk, op ongeveer vijftien kilometer van Rotterdam. De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan vertelde vorige week al dat de enkelvoudig international van Portugal, die werd geboren in Guinee-Bissau, nadrukkelijk in beeld is bij Feyenoord.

"Ik denk dat hij deze kant opkomt. Feyenoord is met hem in gesprek. Dat ziet er op dit moment goed uit. Het is een jongen die al eerder is uitgeleend door Lille. Een sterke 25-jarige Afrikaan. Hij zal de eerste zijn die komt. Hij kan centraal en aan de zijkant spelen", liet Van der Kraan bij Voetbalpraat van FOX Sports weten over Miguel Ié.

De verdediger van Trabzonspor zou na Nick Marsman, Luciano Narsingh, Liam Kelly, Leroy Fer, George Johnston en Rick Karsdorp de zevende zomeraanwinst van Feyenoord kunnen worden. Miguel Ié stond vorig seizoen nog onder contract bij Lille OSC en werd door die club toen verhuurd aan FC Nantes.