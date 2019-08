Recordinternational Wesley Sneijder zet punt achter loopbaan

Wesley Sneijder heeft zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen. De 35-jarige middenvelder heeft maandag laten weten dat hij toetreedt tot de businessclub van FC Utrecht en voegt daaraan toe dat hij niet meer terug zal keren op het veld: “Mijn gevoel voor de stad is groot. Nu ik ben gestopt met voetballen, wil ik een mooie plek hebben om mijn herinneringen te delen”, vertelt hij voor de microfoon van FC Utrecht TV.

De beslissing van Sneijder komt een paar weken na het aflopen van zijn contract bij Al-Gharafa, de club waar hij sinds begin vorig jaar voor uitkwam. De geboren Utrechter zal dit seizoen de thuiswedstrijden van FC Utrecht aanschouwen vanuit zijn eigen skybox: “We hebben het er altijd over gehad om bij elkaar te komen en nu hebben we de daad bij het woord gevoegd. Ik kijk uit naar een mooi seizoen in Stadion Galgenwaard!”

Sneijder debuteerde zeventien jaar geleden bij Ajax in het betaalde voetbal en maakte tot 2007 deel uit van de selectie van de Amsterdammers, met wie hij onder meer een landstitel en tweemaal de KNVB Beker won. De spelmaker kwam daarna nog uit voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en dus zijn laatste werkgever Al-Gharafa. Het beste jaar uit zijn loopbaan kende hij in het seizoen 2009/10, toen hij met Inter de landstitel, Coppa Italia en de Champions League veroverde.

In de zomer van 2010 bereikte hij met het Nederlands elftal bovendien de finale van het WK in Zuid-Afrika, die uiteindelijk werd verloren van Spanje. Sneijder is met 134 interlands de recordinternational van Oranje en was actief op de EK’s van 2004, 2008 en 2012 en de WK’s van 2006, 2010 en 2014. In september 2018 speelde hij zijn laatste interland tegen Peru, waarna er op grootste wijze afscheid van hem werd genomen.