‘Vertonghen krijgt duidelijk signaal van Tottenham met tribuneplaats’

Jan Vertonghen is niet geblesseerd, maar zag het thuisduel van Tottenham Hotspur met Aston Villa van zaterdag desondanks vanaf de tribune. Er werd in Engeland al snel driftig gespeculeerd over zijn absentie, die volgens manager Mauricio Pochettino echter het gevolg was van een puur tactische keuze om Toby Alderweireld en Davinson Sánchez in het hart van de Spurs-defensie te posteren.

“Als we zo goed als iedereen fit hebben, is het zeer lastig om tot een goede basiself te komen”, liet Pochettino na afloop van de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen weten aan Sky Sports. “Ik stel alleen nog maar spelers op die het verdienen. Niks meer en niks minder. Jan moet, net als ieder ander, keihard werken om een kans te krijgen. Hij moet me tonen dat ik het bij het verkeerde eind had.”

Volgens berichten in de Engelse media wil Tottenham-voorzitter Daniel Levy met de tribuneplaats voor Vertonghen een signaal afgeven, daar de voormalige Ajacied zijn laatste contractjaar is ingegaan. Een nieuwe deal ligt nog steeds niet op tafel, tot ontevredenheid van Levy. De huidige situatie lijkt op die van Alderweireld, die een jaar geleden zijn contract niet wilde verlengen en daardoor werd gepasseerd door Pochettino.

Ook Christian Eriksen kreeg geen basisplaats toebedeeld, al kwam de middenvelder in de tweede helft als invaller binnen de lijnen bij Tottenham. De Deen, die net als Vertonghen aan zijn laatste contractjaar is begonnen in Noord-Londen, heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een transfer richting Real Madrid. Volgens Pochettino had de reserverol van Eriksen niets met een naderende transfer naar de Koninklijke te maken.