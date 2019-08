Donyell Malen: ‘Met mijn kwaliteiten moet twintig doelpunten wel lukken’

Donyell Malen heeft er vertrouwen in dat hij deze voetbaljaargang van grote waarde kan zijn voor PSV. De aanvaller maakte zondagavond in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (3-1 winst) zijn eerste doelpunt van het Eredivisie-seizoen. Malen hoopt dat er zeker nog negentien bij komen, al gaat het volgens hemzelf niet per se om het getal.

Vorig seizoen was zijn voorganger Luuk de Jong bijvoorbeeld goed voor 28 doelpunten. “Het gaat er vooral om dat ik meer rust voor het doel heb", vertelde Malen, die een aantal kansen miste, in gesprek met FOX Sports. “Of het nu 20, 25 of 30 doelpunten worden, dat maakt niet heel veel uit.”

“Met mijn kwaliteiten moet twintig wel lukken, maar er is nog genoeg werk te doen. We moeten de kansen soms beter uitspelen. Daar moeten we aan werken.” Bondscoach Ronald Koeman zat in Eindhoven op de tribune, maar Malen is wat zijn kansen op Oranje betreft nog voorzichtig. “Het is mijn eerste basisjaar in de Eredivisie. Ik hoop dat ik in de basis blijf en me kan blijven ontwikkelen. Dan zien we wel verder. Oranje zit nu niet in mijn hoofd.”

Malen, twintig jaar, was vorig seizoen voornamelijk invaller bij PSV, maar geldt dit seizoen als eerste spits. Hij weet dat hij nog moet verbeteren. “Ik heb wel goede bewegingen, maar voor het doel moet ik de hoek soms beter uitkiezen. Dan ga ik meer doelpunten maken.”