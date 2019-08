‘Verraste’ Kenneth Vermeer onder vuur: ‘Normaal krijg je dan een boete’

Feyenoord kwam zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen niet verder dan een gelijkspel (1-1). De Rotterdammers kwamen in de slotfase van de eerste helft nog wel op voorsprong door een benutte strafschop van Steven Berghuis, maar een zondagsknal van Ibrahim Dresevic zorgde in de tweede helft toch voor een puntendeling. Mario Been vindt dat Kenneth Vermeer er niet goed uitzag bij de gelijkmaker van Heerenveen.

"Normaal krijg je een boete als je van die afstand op doel schiet, want normaal vang je zo'n bal. We hebben laten uitmeten dat de afstand 35 meter bedroeg", vertelt de ex-trainer van onder meer NEC en Feyenoord direct na afloop bij FOX Sports. Volgens Been mocht de bal er van die afstand nooit in. "De bal zal ongetwijfeld een gekke zwabber hebben gemaakt en natuurlijk moet er meer druk zijn op de bal, maar ik denk dat deze bal houdbaar is."

Presentator Jan Joost van Gangelen merkt op dat Dresevic ongehinderd kon uithalen. "Er moet natuurlijk iemand zijn die druk heeft op de bal, maar van die afstand moet die bal houdbaar zijn", reageert Been. "Het is ook niet echt een streep. Natuurlijk zit er een zwabber aan de bal en natuurlijk moet er druk op de bal zijn, maar volgens mij staat hij (Vermeer, red.) iets te ver naar voren en verwacht hij de bal niet. Hij is eigenlijk een beetje verrast."

Door het gelijkspel in het Abe Lenstra Stadion blijft Feyenoord na twee wedstrijden in de Eredivisie steken op twee punten. Vorige week kwam het elftal van Jaap Stam op eigen veld tegen Sparta Rotterdam immers ook niet verder dan een remise (2-2).