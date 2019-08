Frenkie de Jong is basisspeler bij laatste test Barcelona voor start seizoen

Frenkie de Jong is zaterdagavond basisspeler in de laatste oefenwedstrijd van Barcelona ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Nederlandse middenvelder begint in het oefenduel met Napoli op het middenveld samen met Carles Aleñá en Sergi Roberto. Trainer Ernesto Valverde kiest voor een sterke basiself, want ook onder anderen Antoine Griezmann, Luis Suárez en Ousmane Dembélé starten in het Michigan Stadium.

Het zal de tweede keer in drie dagen tijd zijn dat Barcelona en Napoli elkaar treffen in de Verenigde Staten, want afgelopen donderdag oefenden de twee ploegen in Miami ook al tegen elkaar. Barcelona zegevierde toen met 2-1 dankzij doelpunten van Sergio Busquets en Ivan Rakitic. De Jong speelde toen als invaller ongeveer 25 minuten mee.

Voor de international van het Nederlands elftal is het zijn laatste kans om zich in een oefenwedstrijd te tonen aan Valverde, voordat het nieuwe seizoen in LaLiga vrijdagavond begint met een uitwedstrijd tegen Athletic Club. Napoli begint de Serie A pas over twee weken, met een wedstrijd op bezoek bij Fiorentina.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, De Jong , Aleñá; Griezmann, Suárez, Dembélé

Opstelling Napoli: Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Allan, Elmas, Verdi, Fabian; Mertens, Callejón