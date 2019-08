RAC1: Namen van vier anderen vallen in gesprekken tussen PSG en Barça

De kans op een vertrek van Neymar bij Paris Saint-Germain is zaterdag alleen maar toegenomen. Sportief directeur Leonardo maakte op een persconferentie bekend dat de aanvaller zondagavond ontbreekt tijdens de seizoensouverture tegen Nîmes Olympique, omdat de gesprekken over een vertrek van de aanvaller 'verder gevorderd dan voorheen' zijn. Volgens RAC1 heeft Barcelona de beste papieren voor zijn komst.

De kampioen van LaLiga concurreert met aartsrivaal Real Madrid om de handtekening van de aanvaller. Volgens RAC1 mikt Barcelona op een verhuurperiode met een verplichte optie tot koop. Er wordt echter ook gesproken over een transfer waarbij een of meerdere spelers als ruilwaar kunnen worden ingezet, zo klinkt het. De namen van Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Nélson Semedo en Jean-Clair Todibo zouden zijn gevallen in de gesprekken tussen beide clubs.

Het zal nog minstens een paar dagen duren voordat Neymar eventueel de overstap naar het Camp Nou maakt. Begin komende week lanceert de club een ofensiva total, een ultieme poging om de deal vlot te trekken. Trainer Ernesto Valverde heeft zijn fiat gegeven en hetzelfde geldt voor de directie. Voorzitter Josep Maria Bartomeu en André Cury, een belangrijke adviseur van Barcelona in Brazilië, zijn de hoofdrolspelers in de gesprekken met PSG.

Leonardo stelde zaterdag dat er nog geen akkoord was bereikt over een transfer van Neymar. "We zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk dat de toekomst van iedereen duidelijk wordt", voegde hij daaraan toe. Hoewel Real Madrid zich nadrukkelijk in de strijd heeft gemengd, en preses Florentino Pérez Neymar een jaarsalaris van veertig miljoen euro in het vooruitzicht zou hebben gesteld, leidt Barcelona volgens RAC1 de dans vanwege de 'duidelijke wens' van de Braziliaan om terug te keren bij de club.