Ten Hag: ‘Ik weet hoe belangrijk hij is geweest, dat heb ik hem laten weten’

David Neres werd de afgelopen weken in verband gebracht met onder meer Manchester United en Atlético Madrid, maar woensdag werd door Ajax naar buiten gebracht dat de Braziliaan zijn contract heeft verlengd. Trainer Erik ten Hag, die vrijdag overigens ook Hakim Ziyech een nieuwe verbintenis zag signeren, is blij met de beslissing van zijn pupil, die voor de Amsterdammers behouden lijkt te blijven.

“Hij is een ontzettende key player voor ons met zijn snelheid, zijn dribbels, zijn creativiteit. Ik ben een liefhebber van de speler David Neres”, is de oefenmeester lovend via de officiële kanalen van zijn club. “Ik weet hoe belangrijk hij voor ons is geweest vorig jaar, hoeveel rendement hij had. Dat heb ik wel aan hem laten weten, ja.”

Ajax speelde afgelopen dinsdag met 2-2 gelijk tegen PAOK Saloniki in de voorrondes van de Champions League en aankomende dinsdag is de return in de Johan Cruijff ArenA. Ten Hag neemt het met zijn manschappen tussendoor op zaterdag op tegen FC Emmen, maar zal dan geen rekening houden met de belangrijke wedstrijd die een paar dagen later tegen de Grieken op het programma staat: “We moeten nog steeds het team in het ontwikkelingsproces zetten.”

“We zijn nog maar heel kort bij elkaar, dan richt je je gewoon met alle focus op de eerstvolgende tegenstander. Het gaat nu gewoon om Emmen, daar richten we ons helemaal op”, is hij duidelijk. Kasper Dolberg haalde dinsdag het einde van het duel met PAOK niet vanwege een blessure, maar de Deen is naar alle waarschijnlijkheid zaterdag wel van de partij: “Hij is, naar het zich laat aanzien, weer beschikbaar. Hij gaat straks de laatste training in en als hij daar goed uitkomt, wat ik wel verwacht, dan is hij beschikbaar”, is Ten Hag positief.