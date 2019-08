‘Bayern bombardeert Ajacied tot eerste optie door laatste ontwikkelingen’

Leroy Sané is langdurig uit de roulatie vanwege een kruisbandblessure, waardoor Bayern München verder moet kijken. De aanvaller van Manchester City was de eerste transferoptie van der Rekordmeister, maar de kwetsuur zet een streep door een overstap. Volgens TZ is Hakim Ziyech nu de eerste optie om Bayern te versterken.

De Duitse grootmacht nam deze zomer afscheid van onder anderen Franck Ribéry en Arjen Robben, waardoor men zoekt naar nieuwe vleugelspelers. Sané was nadrukkelijk in beeld en de onderhandelingen waren vergevorderd, maar de blessure van de Duitser gooit roet in het eten. Naar verluidt kan Ajax nu zomaar een belletje vanuit Beieren verwachten.

Het Duitse TZ meldt dat Ziyech het eerste alternatief vormt bij Bayern. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van Ajax werd net als Steven Bergwijn van PSV eerder al gelinkt aan een overstap naar de topclub. Naar verluidt denkt men ook nog steeds aan Bergwijn, terwijl Timo Werner van RB Leipzig eveneens op de radar staat als aanvallende versterking.

Volgens diverse media heeft Ajax Ziyech onlangs een nieuwe contractaanbieding voorgelegd. De Marokkaans international zou momenteel nadenken over het voorstel van de Amsterdammers. Ziyech heeft eerder aangegeven dat hij alleen bij een duidelijke sportieve opstap een transfer zal maken. Om die reden wees hij in een eerder stadium Sevilla al af.