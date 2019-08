Feyenoord gewaarschuwd: ‘Dan zit je op zeven à acht miljoen euro’

Feyenoord zou zich volgens De Telegraaf willen versterken met Ricky van Wolfswinkel, maar Cristian Willaert denkt niet dat het verstandig is van de Rotterdammers om de dertigjarige spits over te nemen van FC Basel. De voetbalcommentator van FOX Sports denkt dat zijn komst met name op de lange termijn niet goed zal uitpakken.

Van Wolfswinkel zou graag naar De Kuip willen komen, maar Feyenoord heeft nog geen akkoord met Basel. De Eredivisie-club wil naar verluidt iets minder dan een miljoen euro betalen, terwijl Basel denkt aan een bedrag van ongeveer twee miljoen euro. Met name zijn salaris kan een struikelblok gaan vormen. “Als je Van Wolfswinkel - dertig jaar oud - nu haalt, moet je daar twee à drie miljoen euro voor betalen. Hij verdient bij Basel nu minstens anderhalf miljoen euro en dat zul je hem ook moeten geven, anders komt hij niet”, aldus Willaert bij Voetbalpraat.



De ex-aanvaller van onder meer Vitesse is in beeld als vervanger van de geblesseerde Nicolai Jörgensen. Naar verwachting gaan Feyenoord en Basel nog deze week opnieuw met elkaar in gesprek. “Dan moet je hem een twee- of driejarig contract geven", vervolgt Willaert. "Dan zit je op zeven à acht miljoen euro, terwijl je over drie of vier maanden Jörgensen er weer bij hebt. Ga je Van Wolfswinkel dan als rechtsbuiten gebruiken? Ga je opeens 4-4-2 spelen? Ik vind het geen lange termijn-oplossing.”

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Jörgensen weer inzetbaar is. De Deense spits speelde in de voorbereiding op dit seizoen nog geen minuut. Dylan Vente kreeg de kans in de spitspositie, maar voldeed niet aan de verwachtingen. Laatstgenoemde raakte bovendien geblesseerd, waarop trainer Jaap Stam donderdag tegen Dinamo Tbilisi (4-0) besloot om met Steven Berghuis in de punt van de aanval te spelen.