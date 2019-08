Arsenal vindt voor 25 miljoen pond alsnog gewenste defensieve versterking

Arsenal is hard op weg om Kieran Tierney binnen te halen, zo melden Sky Sports en de BBC woensdagavond. Volgens de Engelse media betalen the Gunners 25 miljoen pond, omgerekend iets meer dan 27 miljoen euro, voor de 22-jarige linksback van Celtic. Arsenal moet nog met Tierney onderhandelen over zijn persoonlijke voorwaarden, maar de verwachting is dat dat geen problemen zal opleveren.

De transfer van Tierney komt tot stand na wekenlange onderhandelingen tussen Arsenal en Celtic. De Londenaren zagen een eerste bod van 16,7 miljoen euro op de Schot afgewezen worden, waarna men het probeerde met een nieuw bod van maximaal 27,9 miljoen euro. Vanwege de bonusconstructie die Arsenal voorstelde, besloot Celtic ook dat bod van tafel te vegen.

Tierny speelt al vanaf zijn achtste voor Celtic en maakte in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht. In 2016 maakte de verdediger zijn debuut voor het Schotse nationale elftal, waarvoor hij inmiddels twaalf keer speelde. Voor Celtic speelde Tierney in totaal 102 competitiewedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde. Afgelopen seizoen kwam hij door blessures slechts 21 keer in actie in de Schotse competitie.

Arsenal heeft zich deze zomer flink geroerd op de transfermarkt en haalde eerder Nicolas Pépé (80 miljoen euro), William Saliba (30 miljoen euro), Gabriel Martinelli (6,7 miljoen euro) en Dani Ceballos (huur) al binnen. De ploeg van manager Unai Emery werkt volgens diverse Engelse media bovendien aan de komst van Chelsea-verdediger David Luiz.