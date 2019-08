‘Ajax moet 30 miljoen euro neerleggen voor mogelijke opvolger David Neres’

Ajax houdt rekening met een vertrek van David Neres en kijkt derhalve naar een opvolger van de Braziliaanse vleugelaanvaller. Goal weet woensdag te melden dat de negentienjarige Antony op het lijstje van directeur spelerszaken Marc Overmars staat en dat de onderhandelingen tussen beide clubs reeds zijn aangevangen. São Paulo zou naar verluidt dertig miljoen euro vragen voor de buitenspeler.

Antony wordt al enige tijd gevolgd door Ajax, terwijl ook Manchester City en Sporting Portugal de vleugelspits nauwlettend in de gaten houden. Volgens berichten in de Braziliaanse media werd onlangs een bod van the Citizens van ongeveer 25 miljoen euro van tafel geveegd. Kort daarna verlengde Antony zijn contract bij São Paulo tot medio 2024, al behoort een voortijdig vertrek nog immer tot de mogelijkheden.

Neres maakte in januari 2017 voor circa twaalf miljoen euro de overstap van São Paulo naar Ajax. De regerend landskampioen kan de 22-jarige aanvaller voor een veelvoud verkopen, want volgens UOL Esporte heeft Manchester United inmiddels zestig miljoen euro over voor Neres. Vorige week meldde Yahoo Esportes dat een eerste bod vanuit Engeland op vijftig miljoen euro zou liggen. Naar verluidt zijn beide aanbiedingen alweer terzijde geschoven door Ajax.

Voor Neres zijn er echter meer kapers op de kust. De Telegraaf wist woensdagochtend te melden dat Napoli zich officieel bij Ajax heeft gemeld voor de flankspeler. In een eerder stadium werd Atlético Madrid in de Spaanse media gelinkt aan Neres, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA nog drie seizoenen doorloopt.