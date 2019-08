Frank de Boer plaatst zich met Atlanta United voor finale US Open Cup

Atlanta United heeft zich dinsdagavond lokale tijd voor de finale van het toernooi om de Lamar Hunt US Open Cup geplaatst, de bekercompetitie van de Verenigde Staten. Het team van Frank de Boer was met 0-2 te sterk voor Orlando City SC en staat op 27 augustus in het eigen Mercedes Benz-Stadium tegenover Portland Timbers of Minnesota United.

De Boer kon in Florida vanwege blessureleed niet over Josef Martinez beschikken, maar stuurde met Ezequiel Barco, Gonzalo ‘Pity’ Martinez en Justin Meram desondanks toch een sterke voorhoede het veld in. Atlanta domineerde in het merendeel van de eerste helft het spel en de openingstreffer in de 37e minuut was dan ook verdiend.

Eric Remedi ontving de bal op de rand van het strafschopgebied van Barco en dwong Adam Grinwis met een schot in de rechterhoek tot een halve redding. Julian Gressel gaf het leer vervolgens voor richting het doelgebied, waar Remedi de bal alsnog achter Grinwis werkte: 0-1.

In de tweede helft werd veel strijd geleverd en ging de wedstrijd op en neer. Een doelpunt van Emerson Hyndman gooide het duel in het slot. Na een lange bal van Franco Escobar werkte Remedi de bal richting het doelgebied, waar Hyndman sneller was dan Lamine Sane en hij de bal in de verre hoek mikte: 0-2. Atlanta komt zondag in de Major League Soccer in actie, in eigen huis tegen New York City FC.