Eén onvoldoende en uitblinker bij Ajax in heksenketel tegen PAOK

Ajax is er dinsdagavond niet in geslaagd om te winnen van PAOK Saloniki. Na een 2-1 achterstand zorgde Klaas-Jan Huntelaar voor een 2-2 eindstand, waardoor de Amsterdammers goede kaarten hebben voor de return in Amsterdam. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Cijfers Ajax





SPELER CIJFER André Onana 5,5 Joël Veltman 6 Perr Schuurs 5 Lisandro Martínez 6 Nicolás Tagliafico 7 Daley Blind 6,5 Donny van de Beek 7 Noussair Mazraoui 6 Hakim Ziyech 7,5 Klaas-Jan Huntelaar 7 Dusan Tadic 6,5

André Onana: 5,5 De doelman was kansloos bij beide doelpunten. Tot twee keer toe werd hij van dichtbij gepasseerd. Zijn spelhervattingen waren met name voor rust niet altijd even goed, waardoor hij ploeggenoten in de problemen bracht en PAOK bij vlagen in de kaart speelde. Onana kreeg na rust helemaal niets te doen.

Joël Veltman: 6 De rechtsback was met zijn ingrepen na slordig balverlies van zijn ploeggenoten van grote waarde. Hij voorkwam twee grote kansen van PAOK, maar liet zich foppen bij de 2-1 van Léo Matos. Hij raakte zijn directe tegenstander kwijt en kwam vervolgens te laat voor het kopduel, waarin hij werd afgetroefd.

Perr Schuurs: 5 De talentvolle centrumverdediger werd de afgelopen weken geprezen voor zijn ontwikkeling die hij de afgelopen maanden heeft doorgemaakt, maar tegen PAOK kwamen zijn tekortkomingen aan het licht. Schuurs straalde zelfvertrouwen uit aan de bal, maar nam in de eerste helft te veel hooi op zijn vork waardoor Veltman moest ingrijpen. Even later werd hij compleet het bos ingestuurd en mocht hij van geluk spreken dat PAOK de 3-1 niet maakte.

Lisandro Martínez: 6 Als centrumverdediger speelde de Argentijn wisselvallig. Hij ging hard de duels in, maar zal moeten leren om zijn ellebogen thuis te houden. Martínez beging een wilde overtreding waar uiteindelijk de 2-1 uit voort kwam. In de tweede helft haalde de verdediger een hoger niveau.

Nicolás Tagliafico: 7 Met name in de tweede helft liet de linksback zich gelden. Waar hij voor rust vooral verdedigde, zocht hij na de thee nadrukkelijker de aanval. Hij bediende Hakim Ziyech met een fantastische voorzet, maar de aanvaller wist de geboden kans niet af te ronden. In de slotfase bood hij ook Klaas-Jan Huntelaar een grote kans met een afgemeten voorzet. Opnieuw werd zijn voorzet niet tot doelpunt gepromoveerd.

Noussair Mazraoui: 6 Erik ten Hag liet de Marokkaans international op het middenveld starten vanwege zijn dynamiek en duelkracht. Het oogde soms wat onwennig bij Mazraoui en dat kwam vooral tot uiting bij de gelijkmaker van PAOK. Mazraoui wilde druk zetten, maar kwam te laat en kon vervolgens het Griekse doelpunt niet meer voorkomen. Aan de bal was het voldoende wat hij liet zien.

Daley Blind: 6,5 Een nieuwe rol als controlerende middenvelder lijkt de Oranje-international goed te bevallen. Hij zette de lijnen uit en wist het spel goed te verdelen. Toch zal hij gemengde gevoelens overhouden aan het duel met PAOK. Samen met Noussair Mazraoui stond Blind namelijk volledig uit positie bij de gelijkmaker en leed hij een aantal keer slordig balverlies.

Donny van de Beek: 7 Met de scouts van Real Madrid op de tribune kwam de aanvallende middenvelder pas na rust beter in zijn spel. Met een briljant overstapje bood hij Ziyech een enorme kans, al werd deze hoog overgeschoten door de Marokkaans international. Van de Beek was door zijn werklust en aanvallende dreiging belangrijk voor zijn ploeg. Met enig geluk stond hij aan de basis van de 2-2 van Klaas-Jan Huntelaar.

Hakim Ziyech: 7,5 Veruit de meest dreigende speler aan de kant van Ajax. Hij stond met zijn scherp ingesneden vrije trap aan de basis van de 0-1 en hield de achterhoede van PAOK volop bezig. Zijn steekpass door de benen van Anderson Esiti op Donny van de Beek was briljant, ware het niet dat zijn ploeggenoot oog in oog met de keeper werd afgevlagd voor buitenspel. Hij grossierde echter in balverlies en liet een enorme kans onbenut, waardoor een hoger cijfer uitblijft.

Klaas-Jan Huntelaar: 7 De vervanger van de licht geblesseerde Kasper Dolberg maakte een van de lelijkste doelpunten uit zijn loopbaan, maar die tellen ook. De routinier stond op de juiste plaats toen hij de bal tegen zich kreeg aangeschoten.

Dusan Tadic: 6,5 De aanvoerder van Ajax kon het verschil niet maken. Hij was echter wel een plaag voor de achterhoede van PAOK. Op de linkerflank kwam hij er een paar keer goed doorheen, maar werd het eindstation vaker niet dan wel bereikt.