‘Makkelijk voor Ajax als Van de Beek weg gaat: Klaassen terughalen’

Donny van de Beek lijkt deze transferzomer Ajax in te ruilen voor Real Madrid en in het programma Voetbalpraat van FOX Sports werd maandagavond gespeculeerd over zijn eventuele vervanger. Voetbalcommentator Leo Driessen denkt dat directeur spelerszaken Marc Overmars er goed aan doet om Davy Klaassen terug naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Van de Beek heeft volgens Spaanse media al een persoonlijk akkoord met de Koninklijke en het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat de overstap wereldkundig wordt gemaakt. "Voor Ajax is het wel makkelijk wat ze moeten doen als Van de Beek weggaat: Klaassen terughalen. Hoezo? Werder Bremen is achtste geworden en speelt geen Europees voetbal. Waarom zou je dat niet proberen? Ik vond Klaassen bij Ajax hartstikke goed", aldus Driessen. "Het hangt af van de plannen die Ten Hag heeft. Misschien heeft hij al iets anders bedacht. Als je hem één-op-één wil vervangen, zou ik zeggen: Klaassen terughalen. Dan heb je heel veel problemen opgelost.”

Tafelgenoot Kenneth Perez denkt niet dat Klaassen nu al wil terugkeren naar Ajax. De aanvallende middenvelder maakte twee jaar geleden de overstap naar Everton. Na een mislukt jaar kwam hij vorige zomer bij Werder Bremen terecht. “Ik denk dat Klaassen eerst naam voor zichzelf wil maken in het buitenland voor hij teruggaat naar Ajax, omdat het niet gelukt is bij Everton. Nu gaat het redelijk tot goed bij Werder Bremen”, zegt Perez, die opmerkt dat Ajax over veel spelers beschikt die op de positie van Van de Beek kunnen spelen. “Je hebt nu zoveel buitenspelers. Stel dat er niemand weggaat, dan zou je Ziyech of Tadic daar neer kunnen zetten. Dat zijn wel andere types, want een type-Van de Beek hebben ze niet in de selectie. Misschien Dani de Wit.”