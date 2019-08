PAOK - Ajax: blessures, vermoedelijke opstellingen en live-uitzending

Het nieuwe Champions League-seizoen van Ajax begint dinsdagavond in Griekenland met een wedstrijd tegen PAOK Saloniki. In de derde voorronde van het miljardenbal wacht een tweeluik met de Griekse topclub. De Amsterdammers bereikten vorig seizoen nog de halve finale van het toernooi en beginnen dan ook als favoriet. In aanloop naar de ontmoeting in Thessaloniki probeerde trainer Erik ten Hag de verwachtingen te temperen. Toch is de verwachting dat de regerend landskampioen de play-offs en uiteindelijk de groepsfase zal bereiken.

PAOK is geen onbekende voor Ajax in de voorrondes van de Champions League. In de seizoenen 2010/11 en 2016/17 stonden beide clubs ook al tegenover elkaar in de derde voorronde en beide keren trokken de Amsterdammers aan het langste eind. Toen vorige maand bekend werd dat PAOK opnieuw tegen Ajax werd geloot, reageerden de Grieken op ludieke wijze op sociale media. Op Twitter deed PAOK een ludieke oproep aan de UEFA. De Europese voetbalbond kreeg van de club de vraag of Ajax en PAOK in de toekomst gewoon aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodat beide ploegen niet meer mee hoeven te doen aan de loting.

Dear @ChampionsLeague next time draw the rest of the teams and appoint us against @AFCAjax directly!! #UCLdraw pic.twitter.com/365NUyYjHT — PAOK FC / ?AOK (@PAOK_FC) July 22, 2019

De trainers

Vanuit Thessaloniki wordt met veel respect over Ajax gesproken. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft op zijn beurt veel respect voor de Griekse opponent, zo gaf hij maandagavond te kennen tijdens de persconferentie. "Dit is de zwaarst mogelijke loting. PAOK is de ongeslagen kampioen van Griekenland, een uitstekende tegenstander", aldus de coach, die verwacht dat zijn ploeg het zwaarder gaat krijgen dan vorig seizoen in deze fase van het toernooi. Destijds werd achtereenvolgens afgerekend met Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev. "Dat waren ook geen makkelijke tegenstanders", vertelde hij. "Ik denk dat PAOK sterker is dan Luik of Kiev. PAOK zit goed in elkaar en heeft met Pelkas, Akpom en Diego Biseswar veel aanvallende stootkracht. Wij weten waar hun kracht, maar ook waar hun zwaktes liggen. Daar zullen we op inspelen.”

Abel Ferreira, die dinsdagavond zijn debuut maakt langs de lijn als trainer van PAOK, sprak maandag op de persconferentie spierballentaal. “Vanaf de dag dat ik hier kwam, kan ik alleen maar aan het duel van morgen denken. Het maakt me niets uit wie de tegenstander is. Want wie dat ook is, wij gaan voor de winst. Dit is PAOK!”, aldus de Portugese coach, die zich samen met zijn ploeg gesteund voelt door een uitverkocht Toumba-stadion, geciteerd door Voetbal International. “Ik wil de supporters bedanken voor hun geloof. Ik wil ze ook vragen om ons tot het einde te steunen. Hoe sterk wij morgen in eigen huis zijn, gaat bepalend worden voor dit tweeluik.”

Ferreira wil met PAOK geschiedenis schrijven en de groepsfase van de Champions League bereiken. “Dan moeten we dus ook langs Ajax”, was zijn logische conclusie. De nieuwe trainer van PAOK gaf aan dat hij een tactisch duel verwacht. “Wij kennen de sterke en de zwakke punten van Ajax en hebben onze strategie daarop afgestemd. De details gaan de doorslag geven”, aldus Ferreira. “Ajax beschikt over een geweldige historie. Ze hebben een team dat met veel jeugd succes heeft gehad en gaan altijd uit van hun eigen filosofie, die gestoeld is op hun positiespel. We kunnen aan de bak.”

Blessures en afwezigen Ajax

Aan de kant van Ajax ontbreekt nog altijd Carel Eiting. De controlerende middenvelder heeft nog altijd veel last van zijn knie, waaraan hij eerder dit jaar geopereerd is. Nader onderzoek is nodig om aan te tonen wat er loos is en dus zal hij de komende tijd nog aan de kant staan. De Amsterdammers moeten het verder doen zonder Lasse Schöne. De Deen heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld en is op weg naar Genoa. Hij is niet meer in de wedstrijdselectie opgenomen, maar dat geldt wel voor Donny van de Beek. De Oranje-internatinoal staat nadrukkelijk in de belangstelling van Real Madrid. Naar verluidt heeft hij al een persoonlijk akkoord met de Spaanse grootmacht en wordt zijn overstap na de dubbele ontmoeting met PAOK afgerond.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag beschikt verder over een fitte selectie. Quincy Promes kreeg afgelopen zaterdag tegen Vitesse (2-2) geen basisplaats omdat hij een lichte blessure had overgehouden aan het duel met PSV. Daar is de buitenspeler inmiddels volledig van hersteld, maar volgens het Algemeen Dagblad moet hij opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Ook Razvan Marin wordt volgens de krant gepasseerd. Ten Hag kiest naar verwachting voor Noussair Mazraoui op het middenveld.

De Ajax-trainer voert waarschijnlijk nog meer wijzigingen door, daar hij voor Dusan Tadic in de spits kiest. Met deze variant had Ajax vorig seizoen veel succes in de Champions League. Kasper Dolberg moet daardoor genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl David Neres vanaf links zal starten. Het zou voor de Braziliaan de eerste basisplaats zijn sinds zijn terugkeer na de zomerstop. De Mexicaanse aankoop Edson Álvarez is mee afgereisd naar Griekenland, maar omdat hij pas een paar trainingen achter de rug heeft zal hij op de bank plaatsnemen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Mazraoui, Van de Beek, Blind; Ziyech, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling PAOK: Paschalakis; Matos, Varela, Crespo, Giannoluis; Jaba, El Kaddouri, Estiti, Biseswar; Pelkas, Akpom

APOEL of FK Qarabag

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Ajax en PAOK plaatst zich voor de play-offs. In de laatste voorronde is dan APOEL Nicosia of FK Qarabag de tegenstander, zo werd maandag tijdens de loting in Nyon bekend. Mocht Ajax zich plaatsen voor de play-offs, dan speelt de ploeg eerst uit in Cyprus of Azerbeidzjan. Dit duel vindt plaats op 20 of 21 augustus. De return volgt een week later. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Ajax eventueel naar Cyprus of Azerbeidzjan in laatste CL-voorronde

Ajax kent zijn route naar de groepsfase van de Champions League. Lees artikel

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen PAOK Saloniki en Ajax begint vanavon om 19.00 uur. De wedstrijd wordt, net als de return in Amsterdam, live uitgezonden door Ziggo en is voor iedereen gratis toegankelijk. Het duel wordt niet uitgezonden door Veronica.

Providers: Ziggo: kanaal 14, KPN: kanaal 233, Telfort: kanaal 233, XS4ALL: kanaal 233, OnsBrabantnet: kanaal 160, Solcon: kanaal 160, Canal Digital: kanaal 33, Delta: kanaal 631, Caiway: kanaal 311, Kabeltex: kanaal 301, TELE2: kanaal 111, SKV: kanaal 581, Kabelnoord: kanaal 90, T-Mobile: kanaal 160, Plinq: kanaal 401, SKP: kanaal 254, Trined: kanaal 271, Youfone: kanaal 420, Joyne: kanaal 42, Breedband Helmond: kanaal 265.