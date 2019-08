Ajax eventueel naar Cyprus of Azerbeidzjan in laatste CL-voorronde

Indien Ajax het tweeluik met PAOK Saloniki overleeft, vormt APOEL Nicosia of Qarabag de laatste horde richting de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers werden maandagmiddag tijdens de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de winnaar van het treffen tussen de kampioenen van Cyprus en Azerbeidzjan. De zogenaamde play-offs van de voorronde van de Champions League worden afgewerkt op 20, 21, 27 en 28 augustus.

Ajax had tijdens de loting een geplaatste status en kon daardoor gekoppeld worden aan Young Boys, APOEL Nicosia of Qarabag, Slavia Praag en Maribor of Rosenborg. Uiteindelijk kwam voor Ajax APOEL of Qarabag uit de koker. Indien de Amsterdammers in de derde voorronde van de Champions League afrekenen met PAOK, staat in de volgende fase van de kwalificatiecyclus eerst een uitwedstrijd op Cyprus of in Azerbeidzjan op het programma. Een week later volgt eventueel de return in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Ajax staat eerst dinsdagavond de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK op het programma. De formatie van trainer Erik ten Hag reist eerst af naar Griekenland, om de Tweekoppige Adelaar een week later in de Johan Cruijff ArenA te ontvangen. Tegelijk met het treffen tussen PAOK en Ajax in het Toumbiastadion staan APOEL en Qarabag tegenover elkaar op Cyprus. Een week later reist de kampioen van Cyprus af naar Azerbeidzjan voor de return.

Qarabag overleefde reeds twee kwalificatierondes, door af te rekenen met het Albanese Partizani (0-0 en 2-0) en het Ierse Dundalk (1-1 en 3-0). APOEL stroomde pas in de tweede voorronde in en boekte daarin een dubbele overwinning op Sutjeska Nikšic uit Montenegro: 0-1 en 3-0. Er werd overigens tegelijkertijd geloot voor het main path van de voorronde van de Champions League, waarin PSV afgelopen week geëlimineerd werd door FC Basel. De Zwitserse ploeg neemt het, indien er wordt afgerekend met LASK Linz, in de laatste voorronde op tegen Club Brugge of Dynamo Kiev.

Champions path

Dinamo Zagreb (Kro) / Ferencvaros (Hon) - Maribor (Slv) / Rosenborg BK (Noo)

CFR Cluj (Roe) / Celtic (Sch) - Slavia Praag (Tsj)

Young Boys (Zwi) - Rode Ster Belgrado (Ser) / FC Kopenhagen (Den)

APOEL Nicosia (Cyp) / Qarabag (Aze) - PAOK Saloniki (Gri) / Ajax

Main path

FC Basel (Zwi) / LASK Linz (Oos) - Club Brugge (Bel) / Dynamo Kiev (Oek)

Medipol Basaksehir (Tur) / Olympiacos (Gri) - FK Krasnodar (Rus) / FC Porto (Por)