Guus Til: ‘Eerlijk is eerlijk: ze hadden een steengoed verhaal’

Niets staat de overstap van Guus Til naar Spartak Moskou nog in de weg. De middenvelder van AZ deed zondagavond niet mee in de seizoensouverture tegen Fortuna Sittard (4-0), want hij is in Rusland om zijn transfer af te ronden. "Een droomtransfer", zegt Til zelf tegen De Telegraaf. "Het avontuurlijke zit er van jongs af aan in."

Til, die naar verluidt achttien miljoen euro kost, vertelt dat zijn transfer 'razendsnel' beslag kreeg. "Woensdag twee weken geleden kwamen de directeur en advocaat naar Amsterdam. En eerlijk is eerlijk: ze hadden een steengoed verhaal", geeft de aanvoerder van AZ aan. Hij noemt Spartak een topclub met een 'enorme fanbase en historie'. De Premjer-Liga is bovendien een sterke competitie, stipt hij aan. "Alles is hier megagoed geregeld en de ambities van de club spreken mij aan."

De keuze voor Spartak is op sportieve en financiële gronden genomen, vertelt de 21-jarige Til. Als voetballer zegt hij het hoogst haalbare na te streven. "Dan komt er een moment dat je een enorme kans krijgt, waarbij je je sportief en financieel kunt verbeteren. Die diende zich nu bij mij aan. De club biedt mij een groot podium en topfaciliteiten om mezelf als speler en mens te ontwikkelen. Spartak wil mij graag verder brengen en van mijn kant hoop ik het team te kunnen helpen."

Til wordt door zijn nieuwe club gezien als een nummer tien, zo heeft hij te horen gekregen. "De mensen van de club hebben zich erg goed in me verdiept via coaches in Nederland met connecties in Rusland (Guus Hiddink, Dick Advocaat en Leonid Slutsky, red.). De trainer heeft alle wedstrijden van AZ bekeken. Het maakte duidelijk hoe graag de club me wilde." Til kan naar verluidt een vierjarig contract ondertekenen in de hoofdstad van Rusland.