Simeone schaart Ajax bij Barça, Juventus en Atlético: ‘Maar Real Madrid niet’

Diego Simeone hecht er als trainer veel waarde aan om de geschiedenis van een werkgever te respecteren. De trainer staat al acht jaar voor de groep bij Atlético Madrid, maar weet al precies wat hij zou vragen bij een kennismakingsgesprek met een eventuele nieuwe club: Simeone zou willen weten wat de geschiedenis van de club is en hoe zijn speelstijl daarop aangepast zou kunnen worden.

In een interview met de Argentijnse krant La Nación vertelt Simeone dat een trainer altijd 'begrip' moet hebben voor de geschiedenis van de club waarvoor hij werkt. "Als we dat niet hebben, dan zijn we gedoemd om te falen", vindt hij. "De meest logische en nobele vraag die een nieuwe trainer kan stellen is: 'Wat is de geschiedenis van deze club?' Vervolgens moet je je speelstijl vormen op basis van de geschiedenis van de club, maar je moet ook jezelf blijven. Ajax heeft een duidelijke school. Barcelona heeft dat ook, Juventus ook. En Atlético Madrid ook."

"Real Madrid heeft geen school. De manier van spelen wordt daar vaak bepaald door de nieuwe spelers die ze binnenhalen", merkt Simeone op. De Argentijnse trainer stipt aan dat er bovendien clubs zijn die nu worden 'geboren', zoals het Manchester City van Josep Guardiola. "Die club heeft geen geschiedenis, maar die wordt langzaamaan opgebouwd aan de hand van Guardiola. Misschien zeggen we over tien jaar allemaal dat Manchester City een vaste speelwijze heeft." Het hebben van een herkenbare speelstijl is volgens Simeone waardevol. "Fans willen op het veld zien waar ze aan gewend zijn. En voor spelers is het makkelijker om te doen wat van ze wordt verlangd, als de club een duidelijke historie heeft."

In het interview wordt Simeone ook gevraagd naar het afscheid van Antoine Griezmann. De aanvaller vertrok deze zomer naar Barcelona en wordt flink aangepakt door de supporters, terwijl spelers als Diego Godín, Filipe Luís, Juanfran en Fernando Torres de afgelopen jaren een groots afscheid kregen. De kern van het verschil is de periode die de spelers hebben doorgebracht bij Atlético, denkt Simeone. "Hij heeft niet zo'n lange geschiedenis bij de club. Op sportief vlak heeft hij zijn stempel gedrukt. Die andere spelers hebben op een andere manier de harten van de supporters veroverd."

"De statistieken van Antoine zijn geweldig. In vijf jaar tijd heeft hij een plek in de top vijf topscorers aller tijden van de club bereikt", voegt Simeone daaraan toe. "Toen hij naar me toekwam om te vertellen dat hij weg zou gaan, voelde ik het al aankomen. Ik denk dat hij wachtte op het beste moment om te vertrekken en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Hij is jong en getalenteerd, het is een geweldige jongen van wie ik enorm veel houd."