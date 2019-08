FOX Sports Italia maakt transfersom en salaris Lasse Schöne bekend

De uitgaande transfer van Lasse Schöne levert Ajax een bedrag van 1,5 miljoen euro op, zo claimt FOX Sports Italia zaterdagmiddag. Volgens de Italiaanse tak van de internationale betaalzender gaat Schöne zelf 1,8 miljoen euro op jaarbasis verdienen bij Genoa. Hij tekent spoedig voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar.

De 33-jarige Deen stond nog een jaar onder contract in de Johan Cruijff ArenA en dus had Ajax recht op een transfersom. Zeven jaar geleden arriveerde Schöne transfervrij bij Ajax, nadat hij overkwam van NEC. Sindsdien was hij goed voor 286 wedstrijden in de Eredivisie namens de Amsterdammers, waarin hij 64 doelpunten maakte.

Met zijn salaris van 1,8 miljoen euro in Genua gaat Schöne er vermoedelijk op vooruit ten opzichte van zijn contract bij Ajax. Het is de routinier echter niet alleen om het geld te doen. Eerder op de middag meldde De Telegraaf dat hij in Qatar een veelvoud kon verdienen van zijn Italiaanse salaris, maar dat hij 'de zandbak' niet zag zitten voor zichzelf en zijn kinderen.

Ajax en Genoa hebben de transfer niet bevestigd, maar het kan nooit lang duren voor er witte rook is. Een woordvoerder van Ajax bevestigde al aan Voetbal International dat men afrondende gesprekken voert met Genoa. Zodoende wordt Schöne na Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt de derde basisspeler van vorig seizoen die Ajax gaat verlaten.