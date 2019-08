‘Man United zorgt voor complicaties bij Ajax met bod van 50 miljoen euro’

Manchester United heeft zich bij Ajax gemeld met een bod van vijftig miljoen euro op David Neres, zo meldt de Braziliaanse sportjournalist Jorge Nicola van Yahoo Esportes. Het bod uit Engeland lijkt te laag voor Ajax, maar zorgt wel voor 'complicaties' in de contractgesprekken tussen Ajax en de aanvaller. Neres leek dicht bij het ondertekenen van een nieuw contract in Amsterdam.

Volgens de Braziliaanse tak van Yahoo verlangt Ajax minstens zeventig miljoen euro, waardoor het bod van Manchester United voorlopig niet toereikend is. The Red Devils hebben weliswaar de financiële mogelijkheden om te voldoen aan de vraagprijs van Ajax, maar vrezen voor problemen aangaande de Financial Fair Play-regels. Om die reden zou de club ook zijn afgehaakt voor Nicolas Pépé, die donderdag voor tachtig miljoen euro naar Arsenal ging.

Eerder deze maand meldde Yahoo Esportes nog dat Neres bij Ajax een van de grootverdieners kan worden. Er is de club veel aan gelegen om de buitenspeler binnenboord te houden. Hij kan een verbeterd contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA en sprak zelf na zijn deelname aan de Copa América de verwachting uit in Amsterdam te zullen blijven. De 22-jarige Neres speelt sinds januari 2017 voor Ajax en was afgelopen seizoen goed voor 12 doelpunten in 50 officiële duels.

Vorige maand beaamde directeur voetbalzaken Marc Overmars in gesprek met Voetbal International dat één club zich met een bod op Neres had gemeld. Hij sprak de bereidheid uit om te praten over een transfer. "Maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn", voegde Overmars daaraan toe. "Afgelopen winter kon hij weg naar China, maar hebben we hem niet laten gaan. Kijk eens hoe dat voor Ajax, maar ook voor hem heeft uitgepakt. Hij is nu international van Brazilië."