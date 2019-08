Ajax-talent kan kiezen voor VS: ‘Het Nederlands elftal roept me niet op’

Sergiño Dest ontwikkelt zich in rap tempo bij Ajax. De linksback maakte een goede indruk in de oefencampagne en debuteerde zaterdag officieel in het eerste elftal, in de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (2-0 zege). Er komt veel af op Dest, die geniet van de ontwikkelingen. "Je droomt er je hele leven van om in een stadion te spelen en als dat moment eindelijk mag komen is dat gewoon ongelooflijk", vertelt hij aan AT5.

De afgelopen jaren bekroonden talenten als Matthijs de Ligt, Perr Schuurs, Abdelhak Nouri en Kasper Dolberg hun officiële debuut voor Ajax met een doelpunt. Dest was daar ook dichtbij: na een goede actie op de linkerflank schoot hij hard op de paal. "Ik heb het filmpje vaak teruggekeken. Dan denk ik: shit, had ik 'm maar gescoord", bekent de jeugdexponent. "Ik zat al te denken hoe ik dan zou juichen."

De ontwikkeling van Dest wordt ongetwijfeld ook in de Verenigde Staten gevolgd. Het achttienjarige talent, dat ook als rechtsback en als middenvelder uit de voeten kan, kwam uit voor verschillende nationale jeugdelftallen van Team USA. Hij is geboren in Almere, maar zijn vader is Amerikaans. Dest kan zodoende voor beide landen uitkomen en heeft nog geen keuze gemaakt, vertelt hij.

"Het Nederlands elftal roept me niet op, daardoor heb ik eigenlijk geen keuze op dit moment. Maar als ik die keuze heb zal ik het zeker overwegen", aldus Dest, die bij Ajax profiteerde van de absentie van Nicolás Tagliafico. De Argentijn had langer vrijaf na zijn deelname aan de Copa América, maar is inmiddels weer beschikbaar voor trainer Erik ten Hag. De verwachting is dat Tagliafico de linksbackpositie zaterdagavond inneemt in de wedstrijd tegen Vitesse.