‘Ajax vergeet ik nooit, ik ben daar groot geworden en heb daar naam gemaakt’

Vitesse opent zijn Eredivisie-seizoen komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Ajax. Voor Riechedly Bazoer vormt het treffen met de Amsterdammers een bijzondere ontmoeting, daar hij in het shirt van Ajax zijn debuut in het betaald voetbal maakte. “Ik vind het prachtig, meteen voor zo'n wedstrijd staan”, zegt de 22-jarige middenvelder in gesprek met Voetbal International.

“Ajax vergeet ik nooit, ik ben daar groot geworden, ik heb daar ook een beetje naam gemaakt. En het is echt mooi om die jongens die een lichting onder me zaten zo bezig te zien afgelopen jaar. Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek; het is mooi om te zien wat ze samen hebben bereikt”, vertelt Bazoer. Hij verliet Ajax in januari 2017 voor een dienstverband bij VfL Wolfsburg, maar de periode in Duitsland werd geen doorslaand succes.

Na huurperiodes bij FC Porto en FC Utrecht is Bazoer nu definitief naar Vitesse vertrokken. In Arnhem heeft hij zijn handtekening gezet onder een driejarig contract. “Ik had heel veel opties in het buitenland, maar ik heb gewoon een heel goed gevoel bij de Eredivisie. Toen Vitesse kwam, moest ik deze kans grijpen. Ik heb ook ambities, ik ben 22 jaar en ik wil shinen. Ik heb veel meegemaakt en wil gewoon weer voetballen. Het ligt bij mezelf”, legt de zesvoudig Oranje-international uit.

Bazoer weet dat de competitie-opening voor Vitesse niet gemakkelijk zal zijn, ondanks dat er het nodige veranderd is bij Ajax. “Ajax is in bloedvorm, denk ik. Als ik zie wat ze hebben aangetrokken... Vitesse heeft natuurlijk ook al jaren goede spelers, daar staan ze om bekend. Ook dit seizoen staat er absoluut een goed team. We gaan net als ieder jaar voor Europees voetbal”, stelt Bazoer. “Tegen Ajax spelen, is moeilijk en mooi, maar als we die winnen... Dan zit je meteen lekker in de flow.”