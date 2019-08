Bilal Ould-Chikh krijgt na afwijzing van Vitesse nieuwe kans in Eredivisie

Bilal Ould-Chikh krijgt de komende periode de kans om een contract bij ADO Den Haag te verdienen, zo maakt de club uit de Hofstad via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige vleugelaanvaller werd eerder deze zomer afgetest door Vitesse en zit daardoor nog altijd zonder club. Ould-Chikh verschijnt donderdag voor het eerst op het trainingsveld bij ADO.

Na afgelopen seizoen liet Ould-Chikh het Turkse Denizlispor achter zich, waardoor hij deze zomer transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club. Bij Vitesse werd hij na een proefperiode van een aantal weken te licht bevonden, waardoor hij nu een nieuwe kans krijgt bij ADO. De club uit Den Haag verloor eerder deze zomer met de naar 1.FC Union Berlin vertrokken Sheraldo Becker een vleugelaanvaller en versterkte zicht tot dusver met Michiel Kramer en Milan van Ewijk.

Ould-Cikh speelde in de jeugdopleiding van RBC Roosendaal, Feyenoord, Willem II en FC Twente. In Enschede brak de vleugelaanvaller door in het betaald voetbal, waarna hij in 2015 een transfer naar Benfica verdiende. Na een kleine twee jaar liet Ould-Chikh de Portugese topclub achter zich, zonder een wedstrijd in het eerste elftal te hebben gespeeld. FC Utrecht pikte hem vervolgens op, maar in de Domstad slaagde hij er niet in om een plaats in het eerste elftal af te dwingen. In januari vertrok Ould-Chikh naar Turkije, waar hij uiteindelijk geen officiële wedstrijden speelde.