‘Marge tussen Ajax en PSV ligt dit seizoen op ruim dertig miljoen’

Ajax werkt in het seizoen 2019/20 met een basisbegroting van 110 miljoen euro, zo meldt Voetbal International woensdag. Deze begroting is gebaseerd op deelname aan de Europa League. PSV, inmiddels uitgeschakeld in het miljardenbal, heeft een begroting van 78,5 miljoen euro, terwijl Feyenoord de top drie afsluit met een bedrag van 68 miljoen euro. De totale begroting van alle Eredivisie-clubs tezamen ligt op 480 miljoen euro.

PSV werd dinsdagavond door FC Basel uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Champions League, waardoor er sowieso geen miljoenen meer vanuit dat toernooi richting het Philips Stadion gaan. De Eindhovenaren moeten nu twee voorrondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Ajax, afgelopen seizoen halvefinalist, staat in de derde voorronde van het miljardenbal tegenover PAOK Saloniki.



Vitesse staat net onder de topclubs op de vierde plaats, met een begroting van 26 miljoen euro. Het gepromoveerde FC Twente bezet een opvallende zesde plek op de begrotingenranglijst. De Tukkers, die het nieuwe seizoen in de Eredivisie zaterdag openen tegen PSV, krijgen van het weekblad een begroting van 23 miljoen euro toebedeeld.

Het eveneens gepromoveerde RKC Waalwijk is de hekkensluiter met een begroting van circa zeven miljoen euro. Opvallend feit is dat Ajax met 110 miljoen euro evenveel begroot als sc Heerenveen, PEC Zwolle, Willem II, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo, Heracles Almelo, Fortuna Sittard, ADO Den Haag, FC Emmen en RKC bij elkaar. Het totaalbedrag van 480 miljoen euro aan Eredivisie-begrotingen is vergelijkbaar met de jaarlijkse omzet van Arsenal.