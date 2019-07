Ajax getipt bij Veronica na afgang PSV: ‘Als ik Ajax was, wist ik het wel’

Dinsdagavond kwam er met een 2-1 nederlaag op bezoek bij FC Basel reeds een einde aan het Champions League-avontuur van PSV dit seizoen. De Eindhovenaren speelden een matige wedstrijd in Zwitserland en dropen uiteindelijk teleurgesteld af. Donyell Malen was de enige speler die zich nog enigszins wist te onttrekken aan de sportieve malaise bij PSV, zo is het oordeel van René van der Gijp en Wim Kieft.

Malen leverde in de eerste helft de assist op de gelijkmaker van Bruma, maar door een doelpunt in de tweede helft van Ricky van Wolfswinkel moest PSV alsnog het onderspit delven tegen Basel. Toch kan Malen na afloop rekenen op de complimenten. "Ik vind hem echt ongelofelijk goed, dat meen ik echt", is Van der Gijp lovend bij Veronica. "Hij loopt zo gemakkelijk uit de dekking weg en kan met een man in de rug een bal aannemen. Hij hoeft zijn lichaam niet eens te gebruiken, want hij is de tegenstanders gewoon te snel af."

Malen doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in 2015 naar Arsenal. Hij slaagde niet in Engeland, maar lijkt zijn belofte bij PSV alsnog in te lossen. De twintigjarige spits heeft nog maar een contract voor één seizoen in Eindhoven en daar kan PSV zich volgens Van der Gijp zorgen over maken. "Als ik Ajax was, wist ik het wel", tipt de analist de regerend landskampioen.

Ook Kieft is onder de indruk van Malen. De oud-spits noemt de Nederlands jeugdinternational 'uitzonderlijk goed' en prijst vooral diens volwassenheid. "Hij is hartstikke jong. De meeste spelers zijn op die leeftijd heel wisselvallig. Maar alles wat hij doet, is echt heel bewust", zo laat Kieft optekenen.