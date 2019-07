‘Brands haalt Kean weg bij Juventus met PSG-miljoenen’

De transfer van Moise Kean van Juventus naar Everton is in een vergevorderd stadium aanbeland, zo heeft zaakwaarnemer Mino Raiola dinsdag laten weten aan verschillende Italiaanse media. Met de overgang is naar verluidt een transferbedrag van minimaal dertig miljoen euro gemoeid, een som die door bonussen kan oplopen tot maximaal veertig miljoen euro.

Volgens onder meer Sky Italia hebben beide clubs geen terugkoopclausule in de overeenkomst laten opnemen, maar heeft Juventus wel een eerste optie als een andere club zich bij the Toffees meldt voor Kean. De negentienjarige aanvaller, die voor zijn laatste contractjaar in Turijn stond, kan naar verluidt een jaarsalaris van drie miljoen euro tegemoetzien op Goodison Park. Kean zou inmiddels het trainingskamp van Juventus al hebben verlaten om zich aan te sluiten bij de club van director of football Marcel Brands.

De drievoudig international van Italië werd onlangs nog in verband gebracht met Ajax, als onderdeel van een ruildeal met Matthijs de Ligt. Laatstgenoemde maakte deze transferperiode inderdaad de overstap naar Juventus, maar Kean bewandelde niet de omgekeerde weg richting Amsterdam. De Juventus-aanvaller werd tevens genoemd bij Internazionale, de club die hij van kinds af aan al aanhangt. Ook vanuit Milaan werd er echter geen concreet bod uitgebracht.

Mocht Kean definitief voor Everton kiezen, dan is hij de vierde zomeraanwinst. Eerder deze zomer werden André Gomes, Fabian Delph en Jonas Lössl aan de selectie van manager Marco Silva toegevoegd. Brands kon eerder deze dinsdag nog een uitgaande transfer melden. Idrissa Gueye werd namelijk voor circa 33 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain.