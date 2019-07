Quincy Promes: ‘Ik zou in ieder geval heel blij zijn als hij bij Ajax blijft’

Quincy Promes maakte zaterdagavond zijn officiële debuut voor Ajax. De aanvaller deed in de strijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal een uur mee. Promes hoopt dat zijn vervanger, Hakim Ziyech, ook deze zomer in Amsterdam blijft. De spelmaker wilde een jaar geleden weg, maar bleef uiteindelijk toch en ook deze zomer loopt het nog niet storm.

“Hij speelt natuurlijk al een aantal jaar in Nederland”, vertelde Promes voor de camera van AT5. “Hij heeft ambities. Hij moet voor zichzelf de overweging maken of dit het juiste moment is. Je hebt gezien dat we een heel goed team hebben en daar past Hakim ook heel goed in. Ik denk dat hij een luxeprobleem heeft.”

“Ik zou in ieder geval heel blij zijn als hij blijft.” Promes speelde zelf jarenlang buiten Nederland en kan Ziyech dan ook adviseren. “Natuurlijk, maar uiteindelijk is elke carrière anders”, benadrukte de ex-speler van Spartak Moskou en Sevilla tegenover de regionale zender. “Hij moet gewoon zijn gevoel volgen. Eén ding weet ik van Hakim. Zolang hij hier is, zal hij keihard werken en alles geven voor deze club. Ik hoop dat we nog een jaar van hem kunnen genieten.”

Ziyech gaf zaterdagavond toe dat hij geen heil zag in een transfer naar Sevilla. “Het moet wel gaan om een club waarvoor ik Ajax wil inruilen. Zo'n club is er vooralsnog niet gekomen. Tot die tijd speel ik lekker voor Ajax en doe ik gewoon mijn stinkende best", vertelde Ziyech na afloop aan FOX Sports. "Ik voel me thuis hier, ik speel lekker veel. Ik vind dat (Sevilla, red.) qua niveau soortgelijk aan Ajax."